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България, Румъния и Испания подписаха споразумение за изпълнение на съвместни мисии по охрана на въздушното пространство

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българия румъния испания подписаха споразумение изпълнение съвместни мисии охрана въздушното пространство
Снимка: БТА/Архив
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Военновъздушните сили на България, Румъния и Испания подписаха тристранно техническо споразумение за изпълнение на презгранични операции по охрана на въздушното пространство на НАТО, съобщават от Министерството на отбраната.

Документът, сключен на основание споразумението между правителствата на България и Румъния от 2021 г., позволява включването на дежурни изтребители на трета държава в презгранични операции по Air Policing.

В рамките на интегрираната система на НАТО за противовъздушна и противоракетна отбрана испанските сили, разположени в Румъния, ще могат да изпълняват задачи в румънското въздушно пространство, както и при необходимост – в българското.

Съвместните мисии по Air Policing са част от мерките на Алианса за гарантиране на въздушната сигурност на държавите от Източния фланг и за укрепване на колективната отбрана.

# Румъния #Испания #МО #въздушна охрана #НАТО

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