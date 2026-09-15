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След арестите в Хасковско: Гледат мерките на задържаните за схемата с конфискувани стоки

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Окръжната прокуратура в Хасково ще внесе искане за постоянен арест спрямо петимата задържани преди дни при спецоперация на ГДБОП и „Агенция митници“.

Срещу тях са повдигнати обвинения за участие в организирана престъпна група, свързана с предполагаема схема за отклоняване на конфискувани стоки, които е трябвало да бъдат унищожени. Митничар, отговорник на склад и трима служители на фирма за унищожаване на ментетата бяха заловени при операцията, проведена преди дни на граничния пункт „Капитан Андреево“, Свиленград, Елхово и Ямбол. Според разследването групата е действала от началото на януари до 11 септември 2026 г. Като целта е била извършването на длъжностни присвоявания и незаконното използване и разпространение на стоки, носещи защитени търговски марки.

#мерки на задържаните #конфискувани стоки #арести #Хасковско

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