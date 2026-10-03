БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо Евровизия бнт деца
BG
 
13
BG
Начало Новини Свят Спорт Евровизия бнт деца Времето Президентски Избори 2026 Бизнес След новините БНТ Проверено Чуй новините Подкаст
У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Още
начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето Президентски Избори 2026 Бизнес След новините БНТ Проверено У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Още Чуй новините Подкаст

ИЗВЕСТИЯ

Моите новини
БНТ единствена проследи на живо цялото историческо...
Чете се за: 03:20 мин.
Един загинал и двама тежко ранени след като тир се удари...
Чете се за: 00:55 мин.
В "Света София" полагат тленните останки на...
Чете се за: 00:57 мин.
Румен Радев в София: В последното хилядолетие България...
Чете се за: 04:17 мин.
ЕКСКЛУЗИВНО: Вижте кадри от въздушния кортеж на тленните...
Чете се за: 00:42 мин.
ИСТОРИЧЕСКИ ДЕН: След повече от хиляда години: Цар Самуил...
Чете се за: 05:30 мин.
Румен Радев: Нашите съвременници и бъдещи поколения...
Чете се за: 05:47 мин.
Какво дава България на Гърция в замяна на костите на цар...
Чете се за: 00:27 мин.
Премиерът Румен Радев пред БНТ: Отиваме да си вземем царя
Чете се за: 00:27 мин.
В очакване на предаването на тленните останки на цар...
Чете се за: 01:55 мин.
От Свети Ахил до София - трудният път на костите
Чете се за: 05:30 мин.
Правителствената делегация излетя за Солун (ВИДЕО)
Чете се за: 00:25 мин.
Ексклузивно: Делегация на БНТ отива в Солун за тленните...
Чете се за: 02:47 мин.

ЗАПАЗЕНИ

След повече от хиляда години: Цар Самуил се завърна в България! *** Премиерът Румен Радев в София: В последното хилядолетие България възкръсна два пъти *** Гърция предаде на България тленните останки на цар Самуил

Без ток и вода и без виновни: Как живеят хората в "Елените" година след потопа?

bnt avatar logo от БНТ , Репортер: Елеана Цанова
A+ A-
Чете се за: 04:42 мин.
У нас
Запази
Без ток и вода и без виновни: Как живеят хората в "Елените" година след потопа?
Слушай новината

Една година от опустошителното наводнение в „Елените“, отнел живота на четирима души, отбелязваме днес. 12 месеца след потопа комплексът остава без ток и вода, а хората плащат сами за възстановяването на домовете им. А докато страхът от ново бедствие расте, за първи път прокуратурата разкрива докъде е стигнало разследването за трагедията.

Година след потопа, Мат се връща на мястото, на което едва не губи живота си.

Мат, собственик на вила в “Елените”: “Няма да забравя как плувах в тази река. Опитвах се да се измъкна от колата, опитвах се да спася живота си в тази река. Слава Богу съм жив.”

Четирима души обаче са отнесени завинаги от придошлите води. А следите от бедствието са навсякъде и днес.

Мат, собственик на вила в “Елените”: “Собствениците на земята казаха, че нямат пари за ремонти или за каквато и да е помощ. А ние загубихме всичко. Загубихме колата, загубихме къщата.“

Местните и днес гледат към реката със страх.

Кръстьо Пеев, председател на Обществен съвет-Несебър: “При един обилен дъжд ние ще имаме абсолютно същия проблем, защото ситуацията не е решена. Продължава широкият колектор да се събира в два на два метра. Т.е той ще бъде моментално запушен от това, което речното дере доведе.”

Богдана, собственик на имот в “Елените”: “Абсолютно никой не е почистил колектора, мостът не е ремонтиран – нищо не е направено. Тук навсякъде има плъхове, мишки, змии. Нищо не се прави.”

В комплекса няма нито ток, нито вода

Кръстьо Пеев, председател на Обществен съвет-Несебър: “Управляващата компания изисква от тях да подпишат договори за поддръжка за 10 евро на квадрат за всеки един имот и тогава ще ги включат към електроразпределителната мрежа. И хората буквално са притиснати до стената.”

С помощта на агрегат и бетонобъркачка хората тук година след потопа сами възстановяват домовете си.

Светлана, жител на “Елените”: “Ние си купихме апартамента само три дни преди наводнението и живях тук два дни. Сега пак плащаме за щети.”

“Аз съм на втория етаж, но заради влагата правихме ремонт, защото не можеш да живееш. Всичко започна да пада.”

Докато хората търсят начин да започнат отначало, разследването още търси отговор – кой носи отговорност за трагедията.

Христо Колев, прокурор: “Делото в момента е в обем над 70 тома. Установени са всички свидетели, които имат отношения кум случая, те също не са малко-над 60 са разпитани. Предстои разпит на още някои от тях.”

Чака се и заключението на петорна хидроложка и строително-техническа експертиза.

Христо Колев, прокурор: “Фактът, че липсват документи за част от построените в дерето на реката обекти, като всичко това е налично по делото. Но, за да се произнесем има ли виновно поведение от конкретни лица, трябва да изчакаме заключението на експертизата.”

Застрояването на коритото започва през 2007-ма, когато Община Несебър разрешава строежа на хотел „Негреско“ и стоманобетонов колектор под него. До потопа сигнали в ДНСК за проблеми не са подавани, а след него е извършена комплексна проверка.

Кети Вълкова, инспектор в РДНСК-Бургас: “Разрешенията за строеж е установено, че са издадени в нарушение на ЗУТ и Закона за водите. Прокуратурата е сезирана с предложение да протестира пред Административния съд в Бургас въпросните разрешения за строеж заедно с одобрените проекти.”

Дали хотел „Негреско“ ще бъде съборен, зависи от окончателното решение на съда.

#година след потопа #"Елените" #жертви

Последвайте ни

ТОП 24

Арестуваха трима мъже, участвали в схема за препродажба на лизингови автомобили от чужбина
1
Арестуваха трима мъже, участвали в схема за препродажба на...
ИСТОРИЧЕСКИ ДЕН: След повече от хиляда години: Цар Самуил се завърна в България!
2
ИСТОРИЧЕСКИ ДЕН: След повече от хиляда години: Цар Самуил се...
Кои са фирмите, свързани със задържания за убийството на Илиян Филипов?
3
Кои са фирмите, свързани със задържания за убийството на Илиян...
Един загинал и двама тежко ранени след като тир се удари в няколко автомобила на АМ "Тракия" (СНИМКИ)
4
Един загинал и двама тежко ранени след като тир се удари в няколко...
Румен Радев: Нашите съвременници и бъдещи поколения заслужават да отдават почит на своите предци
5
Румен Радев: Нашите съвременници и бъдещи поколения заслужават да...
Пилотите на изтребителите от "Граф Игнатиево": Летяхме заедно в името на България!
6
Пилотите на изтребителите от "Граф Игнатиево": Летяхме...

Най-четени

Убит е бизнесменът и собственик на футболния клуб "Ботев" Пловдив Илиян Филипов
1
Убит е бизнесменът и собственик на футболния клуб "Ботев"...
От Локомотив Пд изказаха съболезнования по повод смъртта на президента на Ботев Пд Илиян Филипов
2
От Локомотив Пд изказаха съболезнования по повод смъртта на...
БНТ разполага с ексклузивни кадри от охранителните камери край имота на убития Илиян Филипов във фаталната нощ
3
БНТ разполага с ексклузивни кадри от охранителните камери край...
Показно убийство в Пловдив: Какво се знае за разстрела на Илиян Филипов?
4
Показно убийство в Пловдив: Какво се знае за разстрела на Илиян...
Времето през октомври: Есента настъпва с температури от минус 5° и 0° до 22° и 27°
5
Времето през октомври: Есента настъпва с температури от минус...
Полицията за убийството на Илиян Филипов: Застрелян е с огнестрелно оръжие, работи се по всички версии
6
Полицията за убийството на Илиян Филипов: Застрелян е с огнестрелно...

Още от: Сигурност и правосъдие

Финансови взаимоотношения е водещата версия за убийството на Илиян Филипов
Финансови взаимоотношения е водещата версия за убийството на Илиян Филипов
4 години затвор за 76-годишния шофьор, който блъсна и уби дете в село Анево 4 години затвор за 76-годишния шофьор, който блъсна и уби дете в село Анево
Чете се за: 01:02 мин.
Военна техника и личен състав от Турция преминават през България на 3 и 4 октомври Военна техника и личен състав от Турция преминават през България на 3 и 4 октомври
Чете се за: 00:27 мин.
Делото срещу прокурорския син: Васил Михайлов с качулка в съдебната зала, защото бил с променена външност Делото срещу прокурорския син: Васил Михайлов с качулка в съдебната зала, защото бил с променена външност
Чете се за: 02:52 мин.
Прокуратурата в Пловдив повдигна обвинение на заподозрения за убийството на бизнесмена Илиян Филипов Прокуратурата в Пловдив повдигна обвинение на заподозрения за убийството на бизнесмена Илиян Филипов
8610
Чете се за: 03:27 мин.
Оставиха в ареста обвиняемия за катастрофата в Мездра, при която загинаха двама младежи Оставиха в ареста обвиняемия за катастрофата в Мездра, при която загинаха двама младежи
Чете се за: 02:00 мин.

Водещи новини

БНТ единствена проследи на живо цялото историческо завръщане на Цар Самуил в България
БНТ единствена проследи на живо цялото историческо завръщане на Цар...
Чете се за: 03:20 мин.
У нас
ИСТОРИЧЕСКИ ДЕН: След повече от хиляда години: Цар Самуил се завърна в България! ИСТОРИЧЕСКИ ДЕН: След повече от хиляда години: Цар Самуил се завърна в България!
Чете се за: 05:30 мин.
Общество
Румен Радев в София: В последното хилядолетие България възкръсна два пъти Румен Радев в София: В последното хилядолетие България възкръсна два пъти
Чете се за: 04:17 мин.
У нас
Патриарх Даниил: Цар Самуил се завръща сред своите, за да остане завинаги в България Патриарх Даниил: Цар Самуил се завръща сред своите, за да остане завинаги в България
Чете се за: 03:47 мин.
У нас
Завръщането на владетеля (СНИМКИ)
У нас
Един загинал и двама тежко ранени след като тир се удари в няколко...
Чете се за: 00:55 мин.
У нас
БАБХ констатира две огнища на шарка по овцете и козите в област...
Чете се за: 02:40 мин.
У нас
Активите на "Лукойл" част от обсъждана сделка между САЩ и...
Чете се за: 01:07 мин.
По света
Product image
Новини Чуй новините Спорт На живо
Абонирай ме за най-важните новини?
ДА НЕ