Без ток и вода и без виновни: Как живеят хората в "Елените" година след потопа?

Една година от опустошителното наводнение в „Елените“, отнел живота на четирима души, отбелязваме днес. 12 месеца след потопа комплексът остава без ток и вода, а хората плащат сами за възстановяването на домовете им. А докато страхът от ново бедствие расте, за първи път прокуратурата разкрива докъде е стигнало разследването за трагедията.

Година след потопа, Мат се връща на мястото, на което едва не губи живота си.

Мат, собственик на вила в “Елените”: “Няма да забравя как плувах в тази река. Опитвах се да се измъкна от колата, опитвах се да спася живота си в тази река. Слава Богу съм жив.”

Четирима души обаче са отнесени завинаги от придошлите води. А следите от бедствието са навсякъде и днес.

Мат, собственик на вила в “Елените”: “Собствениците на земята казаха, че нямат пари за ремонти или за каквато и да е помощ. А ние загубихме всичко. Загубихме колата, загубихме къщата.“

Местните и днес гледат към реката със страх.

Кръстьо Пеев, председател на Обществен съвет-Несебър: “При един обилен дъжд ние ще имаме абсолютно същия проблем, защото ситуацията не е решена. Продължава широкият колектор да се събира в два на два метра. Т.е той ще бъде моментално запушен от това, което речното дере доведе.” Богдана, собственик на имот в “Елените”: “Абсолютно никой не е почистил колектора, мостът не е ремонтиран – нищо не е направено. Тук навсякъде има плъхове, мишки, змии. Нищо не се прави.”

В комплекса няма нито ток, нито вода

Кръстьо Пеев, председател на Обществен съвет-Несебър: “Управляващата компания изисква от тях да подпишат договори за поддръжка за 10 евро на квадрат за всеки един имот и тогава ще ги включат към електроразпределителната мрежа. И хората буквално са притиснати до стената.”

С помощта на агрегат и бетонобъркачка хората тук година след потопа сами възстановяват домовете си.

Светлана, жител на “Елените”: “Ние си купихме апартамента само три дни преди наводнението и живях тук два дни. Сега пак плащаме за щети.” “Аз съм на втория етаж, но заради влагата правихме ремонт, защото не можеш да живееш. Всичко започна да пада.”

Докато хората търсят начин да започнат отначало, разследването още търси отговор – кой носи отговорност за трагедията.

Христо Колев, прокурор: “Делото в момента е в обем над 70 тома. Установени са всички свидетели, които имат отношения кум случая, те също не са малко-над 60 са разпитани. Предстои разпит на още някои от тях.”

Чака се и заключението на петорна хидроложка и строително-техническа експертиза.

Христо Колев, прокурор: “Фактът, че липсват документи за част от построените в дерето на реката обекти, като всичко това е налично по делото. Но, за да се произнесем има ли виновно поведение от конкретни лица, трябва да изчакаме заключението на експертизата.”

Застрояването на коритото започва през 2007-ма, когато Община Несебър разрешава строежа на хотел „Негреско“ и стоманобетонов колектор под него. До потопа сигнали в ДНСК за проблеми не са подавани, а след него е извършена комплексна проверка.

Кети Вълкова, инспектор в РДНСК-Бургас: “Разрешенията за строеж е установено, че са издадени в нарушение на ЗУТ и Закона за водите. Прокуратурата е сезирана с предложение да протестира пред Административния съд в Бургас въпросните разрешения за строеж заедно с одобрените проекти.”

Дали хотел „Негреско“ ще бъде съборен, зависи от окончателното решение на съда.