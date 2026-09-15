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ПРЕЗИДЕНТСКИ ИЗБОРИ 2026

Изтече срокът за подаване на документи от Инициативните комитети за участие в президентските избори

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Снимка: БТА
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ЦИК ще даде подробности около подготовката на изборите за президент и вицепрезидент, които ще се проведат на 25 октомври.

Вчера изтече срокът за подаване на документи от Инициативните комитети за участие във вота. Общо 27 инициативни комитета и осем партии са се регистрирали в ЦИК. До 22 септември пък трябва да са ясни имената на всички кандидат-президентски двойки. Миналата седмица официално се включиха настоящият президент Илияна Йотова, заедно с Кирил Вълчев като кандидат за вицепрезидент. Освен тях документи подадоха бившият служебен премиер Андрей Гюров и бившият главен секретар Георги Кандев. Секции за гласуване в чужбина ще бъдат разкрити в 55 държави, а заявления за упражняване правото на вот извън страната се подават до 29 септември.

#изткъл срок #участие #инициативни комитети #президентски избори

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