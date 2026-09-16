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Президентът Илияна Йотова: Ние ще се борим докрай Ива Михайлова да получи лечение

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Снимка: БГНЕС/Архив
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Президентът Илияна Йотова говори пред журналисти в Страсбург.

Държавният ни глава е във френския град за срещи в Съвета на Европа и Европейския парламент.

Ние ще се борим докрай Ива Михайлова да получи лечение, заяви президентът Илияна Йотова.

"Постъпките на Външно министерство, включително сигнализиране и до комисаря по човешките права на Съвета на Европа, моето писмо до президента Силяновска, което вече е с давност около 2 месеца. Аз нямам никакъв отговор. Желанието на България да изпрати колегиум от българските специалисти в Скопие, за да могат с техните колеги да преценят състоянието на момичето и да решат какво да правят оттук нататък. Получихме отказ. Едновременно с това имаме заключение на колегите им от Република Северна Македония , че там няма условия тя да бъде лекувана. Това нещо в 21 век е абсолютно недопустимо и ние ще се борим докрай момичето да получи лечение".

За съжаление, каза държавният глава, темата за групата дела ОМО "Илинден" се използва изключително много срещу България , включително се опитват да включват текстове и резолюцията за напредъка на Северна Македония, когато се говори за евентуални спорове с България.

"Ние това нещо отричаме, защото няма двустранен спор с България Те просто не изпълняват европейската политика, вследствие на френския компромис, който беше постигнат".

Трябва да сме наясно, продължи тя, че "тези досиета трябва да бъдат приключени, защото това не е добре за образа на страната ни".

Илияна Йотова заяви, че има принцип никога да не коментира вътрешни теми, когато е извън страната.

Президентът заяви, че общата противоракетна отбрана не е новина. Вече имало няколко проекти, уточни държавният глава.

"В България ситуацията с финансите и социалната политика е тежка, но както днес говорих с много колеги, проблеми има в цяла Европа, особено сега с настъпващата зима. И по отношение на доставките на горива, защото както конфликтът в Украйна, така и конфликтът в Близкия Изток, слагат твърде много рестрикции".

Трябва да се вземат спешни мерки, призова тя.

#президентът Илияна Йотова #Страсбург

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