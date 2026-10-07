Съмнения за фиктивен технически преглед на АТВ-то, убило 35-годишната Христина

Нови разпити и документи по делото за катастрофата с АТВ в Слънчев бряг
Съмнения за фиктивен технически преглед на АТВ-то, с което миналото лято Никола Бургазлиев блъсна петима души в Слънчев бряг. Подозренията бяха изразени от защитата на подсъдимия на поредното заседание по делото за инцидента, при който загина 35-годишната Христина.
Днес съдът разпита служителя, за когото се твърди, че е отговарял за техническата изправност на атракционните колички. Оказа се, че по това време той е бил 18-годишен, със средно образование и е извършвал само дребни ремонти, без да разбира от двигатели и спирачни системи.
В съдебната зала бяха гледани и записи от техническия преглед, направен месец преди инцидента. Според защитата обаче заснетата количка е с различен номер от катастрофиралата. Затова съдът допусна повторни разпити на собственика и управителя на фирмата и изиска цялата документация от пункта за технически прегледи.
Галина Колева, адвокат на Никола Бургазлиев: „Имаше доста противоречиви показания кой точно какво е вършел във връзка с изправността на тази количка. Нека да го чуем човека да разберем той нещо правил ли е във връзка с нейната изправност.“
Георги Радков, адвокат на пострадалото семейство: „Неговите показания нямат абсолютно никакво значение, доколкото е на лице една експертиза, комплексна, от професор, от хора с много висок образователен ценз.“
Ивайло Найденов, адвокат на Никола Бургазлиев: „Аз твърдя, че на преглед не е ходило това пътно превозно средство. На записа на страничната врата на количката е номер 13, количката, с която е имало ПТП е номер 4.“
Златка Соколова, майка на загиналата Христина: „Виновен е и ще си плати. Ще се борим до край. Искам справедливост за моето дете, което загина без причина.“