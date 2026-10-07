Съмнения за фиктивен технически преглед на АТВ-то, убило 35-годишната Христина

Съмнения за фиктивен технически преглед на АТВ-то, с което миналото лято Никола Бургазлиев блъсна петима души в Слънчев бряг. Подозренията бяха изразени от защитата на подсъдимия на поредното заседание по делото за инцидента, при който загина 35-годишната Христина.

Днес съдът разпита служителя, за когото се твърди, че е отговарял за техническата изправност на атракционните колички. Оказа се, че по това време той е бил 18-годишен, със средно образование и е извършвал само дребни ремонти, без да разбира от двигатели и спирачни системи.

В съдебната зала бяха гледани и записи от техническия преглед, направен месец преди инцидента. Според защитата обаче заснетата количка е с различен номер от катастрофиралата. Затова съдът допусна повторни разпити на собственика и управителя на фирмата и изиска цялата документация от пункта за технически прегледи.