Делото за катастрофата с АТВ в Слънчев бряг: Бургазлиев не е предприел никакви действия, за да предотврати удара

С представянето на автотехническа експертиза и днес продължава процесът срещу Никола Бургазлиев, обвинен за тежкия инцидент с АТВ в Слънчев бряг, при който миналото лято блъсна петима души. При инцидента загина 35-годишната Христина, а синът ѝ беше тежко ранен.

Днес се очаква да бъде представена автотехническата експертиза на атракционното АТВ. Към момента това все още не се е случило, тъй като в началото на заседанието защитата имаше няколко искания от съда, разпити на още свидетели и снемане на видеозаписи от пункта, където е бил извършен техническия преглед на АТВ-то, както и да бъде разпитан механик, за когото се твърди, че в деня на инцидента е преглеждал атракционните колички, които се отдавали под наем в Слънчев бряг. На този етап експертите не пожелаха да застанат пред нашата камера и казаха, че ще го направят след като бъдат разпитани от съда.

Георги Радков, адвокат на близките на пострадалите: “Бургазлиев не е предприел абсолютно никакви действия, за да предотврати пътно-транспортното произшествие. Точно заради това, за нас се доказва безспорно наличието на евентуален умисъл. Първо, това, че той по никакъв начин не е натиснал спирачка, за да предотврати удара. Едно от децата, няма да назоваваме име, дава ръка към него и неговата спътничка, но той не прави нищо”. Галина Колева, адвокат на Никола Бургазлиев: “Притеснява ни видимостта, която е определена от вещите лица, как са я определили, защото ние не можахме да разберем. Интересува ни, установени ли са някакви следи от спирачки, от просуркване, защо не са коментирани.”

Очакваме да разберем какво е решението на съда – дали ще се съобрази с исканията на защитата и делото да бъде прекратено на този етап или ще се продължи с изслушване на експертизите.