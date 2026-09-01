Безплатни консултации с лекар, психолог и юрист за деца и родители от пловдивския кватртал „Столипиново“ организира днес Центърът за социални и здравни услуги. Там днес има ден на отворените врати, с който се отбелязват 2 години от откриването му.

Недка Петрова - директор КСУДС – Пловдив: "Този център е отворен - от най-малките до най-големите, включително и до 100-годишната г-жа Съние, която каза „Учете се!“. Това беше нейното послание към децата. На 100 години г-жа Съние от квартал "Столипиново" пожела на децата да се учат. Така че какво по-хубаво пожелание и благословия на този ден!"