Левски подписа най-голямата рекламна сделка в историята на българския спорт

Левски обяви началото на дългосрочно сътрудничество с нова букмейкърсйа компания, чято лого ще бъде поставено на екипите на българските футболни шампиони на мястото на доскорошния генерален спонсор, който също бе бетинг компания. Изпълнителният директор Даниел Боримиров заяви, че е убеден, че шампионите ще продължат да надграждат, а представителят на компаноята Димитър Ганев разкри, че от финансова гледна точка това е най-големият договор в историята на българския футбол.

"Днес е важен ден за ПФК Левски. За мен е чест да обявя, че нашият клуб и брандът 8888.bg стартираме дългосрочно партньорство. Договорът влиза в сила от днес, 1 септември, и поставя начало на сътрудничество, с което се надяваме да надградим постигнатото до момента. Искам да изразя нашата благодарност към новия ни спонсор за желанието да бъдат част от най-големия клуб в България. Убедени сме, че ще продължим да развиваме Левски в посока, в която всички желаем", заяви Боримиров.

"Договорът е дългосрочен. Познавам се с Димитър Ганев от повече от 10 години и сме имали много добри взаимоотношения. Финансовите параметри са изключително различни от предишните, така че това е от основните фактори, които надделяха", добави той.

Димитър Ганев каза, че този спонсорски договор е най-големият в историята на българския футбол и един от най-значимите на Балканския полуостров.

"Радвам се, че съм тук и обявяваме старта на нашето партньорство с ПФК Левски. Готвим тази сделка отдавна. Левски заслужава да има такъв договор. Левски има много дълга, славна история, традиция и верни привърженици. Левски освен всичко останало е шампион и е клубът, който представя най-добре България в европейските клубни турнири. Затова Левски и ние подписваме една сделка, която като финансови параметри е най-голямата в историята на българския футбол. Планираме дългогодишно сътрудничество. Тази сделки е и една от най-значимите на Балканите", заяви Ганев.

"За нас Левски е част от социалния феномен, наречен футбол. Затова договорихме тези финансови параметри - защото знаем колко важни за българите са Левски и футболът. Единственият ни принос, който можем да имаме, е да спонсорираме Левски. Този клуб доказа, че има добър екип и може да побеждава навсякъде, където участва. Ние сме спонсори на Левски и имаме идея как да доближим отбора още повече до публиката", добави Ганев.

На пресконференцията присъстваха и маркетинговите директори на ПФК Левски и компанията, които обявиха, че предстоят редица инициативи, насочени към феновете. Първата от тях започва в 12:00 часа днес, когато ще бъде представена третата фланелка на "сините" за новия сезон.