Даниел Моралес: Продължавам да твърдя, че ЦСКА има голям потенциал

Даниел Моралес, който временно води ЦСКА София, обясни пропуснатата победа срещу Локомотив (Пловдив) в 10-ия кръг на Първа лига.

„Мисля, че този отбор показа през тези всички мачове достойнство и ги поздравявам, защото изиграха толкова много мачове за толкова кратко време. Сега свършва един период с три седмици почивка. Мисля, че показаха достойнство и поведение, но се оказа и малко тежко. Видях на терена, че ни липсваше малко креативност и заради това не успяхме да завършим малко по-добре атаките“, започна Моралес.

„Отборът се опита да играе на добро ниво, опита се да играе по-атакуващо. Но имахме един достоен противник, който успешно противодейства на нашите акции. Продължавам да твърдя, че този отбор на ЦСКА има голям потенциал и всеки мач ще виждаме как ще прогресира и ще прогресира. Днес направихме недостатъчно и го казах на полувремето в съблекалнята. Трябваше да сме по-креативни и по-активни с топката. Но нямам забележки, защото беше доста тежко в последните три мача, в които аз поех тима. Почти нямахме време за тренировки – само от мач на мач. За съжаление днес не успяхме да вземем трите точки“, добави бразилецът.



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