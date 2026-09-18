Ивелин Попов няма намерение да продължава футболната си кариера

Ивелин Попов сложи точка на спекулациите около своето бъдеще. В ексклузивно интервю за БНТ той заяви ясно, че няма намерение да продължава футболната си кариера. Бившият нападател на националния отбор призова феновете да продължават да подкрепят селекцията на България.

"Мисля, че тази пауза извън футбола ми се отразява добре, защото отвън се наблюдават доста по-добре нещата, отколкото когато си вътре и имаш друг прочит на нещата. За завръщане не - категорично. Дали ще бъда отново във футбол и под каква форма, не знам", заяви той.

Попов е на мнение, че националният ни отбор има качествени играчи и отправи призив за подкрепа към лъвовете.

"Както и вие виждате в годините, епизодично имаме проблясъци и след това отново нещата не вървят. Трябва да има една стратегия дългогодишна, финансиране дългогодишно и да се знае крайната цел. Надявам се момчетата да зарадват феновете, да направят добри, стойностни мачове. Доста от тях играят в чужбина, понатрупаха опит. Честно да ви кажа, имат качества, може би трябва да си повярват малко повече", каза още Попов.

Цялото интервю гледайте в предаването "Арена спорт" в неделя от 12:30 ч.

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