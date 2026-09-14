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Георги Помашки: Потенциалът на Виктория Ангелова е много голям

Евгени Николов от Евгени Николов
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Спорт
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Голяма чест е за мен, че ми се гласува това доверие от нейното семейство, сподели именитият треньор.

георги помашки
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Георги Помашки смята, че потенциалът на Виктория Ангелова е много голям. Състезателката в тройния скок, който завоюва титла на европейското първенство в Риети до 18 години и на световното в Орегон, бе наградена заедно със своя треньор на специална церемония на Българската федерация по лека атлетика.

Пред БНТ именитият наставник не скри своето задоволство от прогреса, който Ангелова демонстрира.

„През всичките ми години като треньор аз винаги съм имал контакт с българските спортисти. Всички минаха през мен и моята къща. Дойдоха, направихме лагери и обменихме опит. И аз получих много интересни неща и много съвети от българските треньори. Имахме много големи светила, които оформиха мен като треньор. Оттам-нататък съм длъжен да го върна това нещо. Голяма чест е за мен, че ми се гласува това доверие от семейството на Виктория и от клуба, за да се занимавам с това момиче. То започна на моя рожден ден тази година – 10 януари. Оттогава тя стана европейска и световна шампионка в по-голяма категория. Това е страшен успех, никога не е започвало момиче с 13 метра троен скок на първо състезание след шест месеца работа. Потенциалът е много голям, надявам се да бъде все така сериозна и здрава. Моята радост беше голяма“, бяха първите му негови думи.

Има много идеи, това тяло, тези вродени качества, които има тя, трябва да ги развие. Трябва да си поговорим и да е целенасочена подготовка. За мен има страшно голям потенциал, благодаря на Тереза Маринова, че й пожела да подобри нейния световен рекорд за девойки. Вече го обмисляме това нещо, аз ще работя за едно такова постижение, за да го постигне. Ще съм още по-радостен, че всичко ще си остане българско“, добави той.

Наставникът говори и повече за всичките качества, с които разполага Ангелова.

„Винаги виждам един сбор от параметри. Никога един талант не е еднопосочен. Той не е нито само мускули, нито само глава. Трябва да имаш възможността и качествата да се само развиваш във всички страни. Когато имаш всички параметри на едно хубаво ниво, тогава резултатът е стабилен, сигурен и можеш да надградиш, уточни Помашки.

Повече от интервюто с Георги Помашки можете да гледате във видеото!

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#Българска федерация по лека атлетика (БФЛА) #Георги Помашки

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