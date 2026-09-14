Божидар Саръбоюков: Конкуренцията ражда шампиона

Националният рекордьор в скока на дължина и бронзов медалист от eвропейското първенство в Бирмингам - Божидар Саръбоюков, заяви, че иска да показва още много по-големи резултати занапред и вярва, че един ден те ще се случат.

22-годишният лекоатлет беше сред наградените състезатели на специална церемония на Българската федерация по лека атлетика, на която бяха удостоени с парични премии най-успешните родни спортисти през летния сезон на 2026 година.

През миналата седмица лекоатлетът завърши втори на комерсиалния лекоатлетически турнир Ultimate Championship в Будапеща (Унгария) с резултат 8.34 метра, а най-доброто му постижение през годината беше 8.45 метра през февруари в Белград (Сърбия), което е и национален рекорд в дисциплината скок дължина.

"Изпитах много голямо удоволствие и удовлетворение, че сезонът приключи по този начин. Няма да ви лъжа. След европейското първенство претърпях вирус. Малко бях загубил надежда и мотивация, защото след вирус, аз винаги съм си казал, още преди години, дойде ли вирус, един месец забрави. Но до последно натисках колкото мога, почнах да се чувствам физически добре. Сега в момента бих казал, че се чувствам в най-добрата си форма и даже малко жалко, че сезонът приключва. Но много се радвам, че приключи с този резултат - 8,34 м., с това второ място. Защото, както казах, този ултимейт беше по-важна цел и от самото европейско първенство, на което дори на края на сезона се представих по-добре и от самото европейско първенство. Така че изключително съм щастлив", заяви Саръбоюков пред БНТ.

"След като си отпуших зимата с тези хубави резултати, почнах да си вярам доста повече и осъзнах какво всъщност мога да направя и какво всъщност ми е куцало. Много се радвам, като цяло за целия сезон, че премина по този начин, защото в момента възвърнах надежди, които може би през годините малко бях загубил. Никога не съм спирал да вярвам, да тренирам, но когато видиш резултата на таблото, когато вече го има като факт, тогава вече наистина осъзнаваш какво можеш, защото винаги е имало през годините опити с фаулове, винаги е имало мнение от хора, които казват ти можеш, ти можеш много повече", обясни той.

Атлет номер 1 на България участва в 24 старта този сезон, а средният резултат оттях е 8,23 м.

"Аз първо статистиката въобще не я знаех. В момента с този среден резултат със сигурност осъзнавам колко е сложно за един състезател. И пак искам да призная, че по едно време много почна да бъде всичко борба на психика и в главата ми беше малко миш-маш със сигурност, но това за мен е един опит, една тренировка за психиката, защото както виждаме в професионалният спорт, това е част от играта и всички състезатели са на този принцип с много състезания и колкото повече състезания, толкова по-добра форма. Почнах да го усещам, може би ще ми трябва още някоя година за да свикна с този начин на живот и на състезания и тренировки, но изключително съм доволен, че сезонът премина по този начин и завършва по този начин, защото това ме мотивира изключително много за следващия", заяви Саръбоюков.

Запитан как успява да се справи с конкуренцията и как успява да се мотивира за всяко едно състезание, той отговори:

"Откакто конкуренцията стана такава, аз осъзнах, че трябва да се скача много и че 8,20 вече не е резултатът, който търся, който искам, за който мечтая. Много съм доволен, че точно конкуренцията е в Европа, защото се срещам много по-често с тях на турнири, на европейски първенства и на повече видове форуми и съм изключително доволен и съм дори щастлив, колкото и да звучи странно, че има толкова състезатели, които скачат над 8,40, не съм само аз, защото това ми поставя още по-големи граници и цели в главата и почва съзнанието ми да работи по един такъв начин, колкото и да звучи налудничево, че 8,40 все едно е новото 8 метра, така че това са само хубави неща, конкуренцията ражда шампиона и големите резултати мисля, че се вижда и със сигурност дори мога да благодаря на тези европейци, които скочиха тази година над 8,40, защото съм сигурен, че ако не бяха те, може би моят резултат в момента като личен рекорд и като постижение нямаше да е въобще такъв, защото почваш да осъзнаваш тези граници, когато виждаш конкуренцията."

За какъв резултат мечтае Божидар Саръбоюков?

"Честно казано за 9 метра мечтая, така че може би трябва да си поставя в главата 10 метра, за да са ми лесни 9-те", откровен бе той.

Саръбоюков разкри че, състезанията в зала са му любими и се надява да покаже най-доброто от себе си на европейското първенство в зала през март във Валенсия.

"В зала обстановката ми е била по-хубава, зимата се чувствам много добре, надявам се с добра подготовка зимата да покажа най-доброто от себе си и отново да съм на почетната стълбичка", сподели той.

"Искам колкото се може по-рано да пробивам в мъжкия дълъг скок, макар и вече смятам, че съм пробил, но да събирам всички титли и да показвам много по-големи резултати от това. Аз мечтая за много големи неща, които съм сигурен, че дори повечето ще си кажат, че той е луд, да си мисли, че може въобще да се случат. Но аз го вярвам и знам, че един ден ще се случат, така че дори само на 22 години съм с големите мечти", завърши Саръбоюков.

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