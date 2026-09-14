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Оспорваният избор в Швеция - либерализъм или крайнодесни?

Биляна Бонева от Биляна Бонева
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Изходът от надпреварата става ясен в сряда

Субтитрите са автоматично генерирани и може да съдържат неточности.
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Изключително оспорвана надпревара в Швеция. Лявоцентриската опозиция има малка преднина пред десния блок.

Според последните данни от преброяването - левите ще имат три депутатски места повече. Окончателните резултати обаче се очакват в сряда.

Швеция осъмна в неизвестност. Все още не е ясно дали страната ще върне либерализма или пък за първи път крайнодесните ще влязат във властта.

Толкова е вълнуващо, толкова сме близо до развръзката. И двата лагера искаха да излъчат победител още в изборната вечер, но ще трябва да почакаме.

Бившият премиер и лидер на Социалдемократите Магдалена Андершон вече даде заявка да състави следващото правителство на Швеция.

Ако тя стане премиер, обеща да укрепи социалната система в страната.

снимка: БТА

Магдалена Андершон, лидер на социалдемократите:
Трябва да изчакаме окончателните резултати. Всеки подаден глас трябва да бъде преброен. В момента ние сме начело. И ако това се случи, Швеция ще има ново правителство.

Засега преднината на лявоцентристите е с около 26 хиляди гласа. Разлика, която може да се стопи при преброяването на бюлетините от чужбина.

Йохан Шеландер, анализатор:
Предстоят интересни седмици в шведската политика. Изборите все още не са приключили.

Сегашният десен министър-председател Улф Кристершон заяви, че все още не е ясно кой ще управлява.

Улф Кристершон, премиер на Швеция:
Резултатите могат да доведат до сложен процес на формиране на правителство. Но как ще се развият нещата, предстои да видим. Може да отнеме време, но ние не бързаме.

Ако десният блок състави правителство, крайнодесните също ще влязат в коалицията. Триумфът, който обаче те очакваха, не настъпи. От 2022-ра те крайнодясната партия "Шведски демократи" са втората най-голяма политическа сила.

Оказа се обаче, че подкрепата за тях е намаляла с около 3% през последните 4 години.

#либерализъм #крайнодесни #Швеция #избори

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