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Молитвата за Кръстовден - за здраве, мир и спасение

bnt avatar logo от БНТ , Репортер: Димитър Димитров
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Днес честваме един от големите християнски празници – Кръстовден. По традиция поклонници от цялата страна се събират в местността Кръстова гора в Родопите, за да се помолят за здраве и спасение.

Мнозина останаха там през цялата нощ, за да участват в празничните богослужения.

Всяка година Кръстова гора се превръща в притегателно място за поклонници от цялата страна, които търсят тук изцеление и спасение.

Изживяването е уникално, просто който не го е изпитал, няма как да разбере. Всички хора да го посетят това място, защото е божествено.

За първи път много сме развълнувани, мястото наистина е много свято. Дойдохме да се помолим за нас, за нашите близки, за моето кученце също така.

Поля е бежанка от Украйна, която е дошла от Варна, за да се помоли тук.

Смятам че най-важното за хората по принцип е здравето и да бъде мир на цялата наша планета земята.

Поклонниците извървяват в смирение каменната пътека, обградена от параклисите на апостолите, за да стигнат до кръста, дарен от цар Борис Трети.

Вярва се, че на това място е било открито парче от Кръста Господен.

Тук е било намерено частица от божия кръст на който е разпнат Исус, а тази частица която е от самия кръст дървеният кръст, на който разпнат Исус се намира точно тук в храмчето параклисчето.

Знам, че кръстът е бил откраднат, след това е намерен, възстановен е , личи си заварката, където е направена.

Настъпването на празника на Кръстова гора се отбеляза още през нощта със светлината на хиляди запалени свещи и съкровени молитви. В първите часове след полунощ беше отслужена от архиерейска литургия, водена от пловдивския митрополот Николай.

Негово Високопреосвещенство Пловдивски митрополит Николай: Кръстът е символът на нашата вяра. Кръстът е пазител на цялата вселена. Той е красотата на Христовата църква. Той е рана и поражение за демоните, слава за ангелите и спасение за верните.

Частица от кръста Господен е вградена и в разпятието на манастирската църква на родопската „Гора на чудесата“.

#Кръстовден

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