Енчо Керязов към първокурсниците в НСА: Някои от вас ще променят човешки съдби

Министърът на младежта и спорта Енчо Керязов даде официален старт на академичната 2026/2027 година в Националната спортна академия. Той приветства първокурсниците и подчерта отговорността, която част от тях ще носят в бъдещата си професионална реализация.

"Някои от вас ще променят човешки съдби“, обърна се Керязов към студентите. Спортният министър поздрави младите хора за избора им да продължат своето образование в НСА и припомни, че сред възпитаниците на Академията са някои от най-успешните личности в България.

Според Керязов годините в НСА дават възможност не само за придобиване на професионални знания, но и за изграждането на важни човешки качества. Той открои трудолюбието, работата в екип и уважението, включително към хората с различно мнение.

Официалната церемония започна малко след 10:00 часа с представянето на академичното ръководство, водено от ректора проф. Красимир Петков. Сред гостите бяха депутати, заместник-министри и бившите ректори на НСА проф. Пенчо Гешев и проф. Лъчезар Димитров.

Пред студентите от Втори поток на Факултет „Спорт“ бяха представени деканът доц. Емил Атанасов и неговите заместници, както и представители на останалите факултети и преподавателския състав.

В приветствието си проф. Петков акцентира върху традициите и приоритетите на Националната спортна академия. Той поздрави първокурсниците за избора им и им припомни посланието, което ги посреща на входа на висшето училище – „Успехът започва оттук!“

Към новите студенти се обърнаха още заместник-министърът на образованието и науката Сеня Терзиева и представители на студентските съвети.

По време на церемонията бяха връчени студентските книжки на първокурсниците с най-висок успех, както и на действащи спортисти, които започват образованието си в НСА.

Сред тях са тенис националът за Купа "Дейвис“ Александър Василев, Тихомир Тодоров в карате, лекоатлетът Лъчезар Вълчев, Христеа Нинова в бокса, юношеските волейболни национали Николай Николаев, Кристиан Илиев и Петко Петков, Гергана Трендафилова в художествената гимнастика и Радостин Василев в класическата борба.







