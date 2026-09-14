Левски готви сериозни промени в управлението и представя напредъка по проекта за нов стадион

Сериозни промени в управленската структура на Левски предстои да бъдат обсъдени на годишното Общо събрание на акционерите на клуба. Дневният ред включва общо 20 точки, а сред основните теми са новият модел на управление и развитието на проекта за нов стадион.

Събранието идва по-малко от пет месеца след официалното влизане на Атанас Бостанджиев като нов мажоритарен собственик на Левски, като сега предстои да бъдат гласувани първите големи промени в структурата на клуба.

Една от ключовите точки предвижда преминаването от двустепенна към едностепенна форма на управление. При одобрение досегашните Управителен и Надзорен съвет ще бъдат освободени, а на тяхно място ще бъде избран петчленен Съвет на директорите.

Новият орган ще концентрира управленските правомощия и ще има крайното решение по важните въпроси, свързани с дейността и развитието на клуба.

Предвижда се и изборът на почетен президент на Левски, като предложението е тази позиция да бъде заета от Наско Сираков.

Сред най-очакваните теми на Общото събрание е бъдещето на клубната инфраструктура. Пред акционерите трябва да бъде представен актуалният напредък по проекта за нов стадион на Левски.

Повече подробности около взетите решения и развитието на стадионния проект се очакват след приключването на Общото събрание.