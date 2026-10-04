Рекорд на Октоберфест: 7,4 млн. души посетиха фестивала в Мюнхен

Рекордните 7,4 милиона души посетиха тазгодишното издание на „Октоберфест“ в Мюнхен, съобщиха градските власти, цитирани от ДПА. Така беше подобрено предишното върхово постижение от 7,2 милиона посетители, отчетено през 2023 година.

„Това превръща „Визн“ (баварското наименование на фестивала - бел. ред,) през 2026 г. в най-посещаваното издание в дългата история на фестивала“, заяви директорът на „Октоберфест“ Кристиан Шарпф, използвайки местното название на празника.

По-големият брой посетители беше съпътстван и от увеличение на продажбите. По време на фестивала бяха изпити общо 6,7 милиона литра бира – с 2,7 на сто повече спрямо 2025 г., когато потреблението достигна 6,5 милиона литра.

Търговците на храни отчетоха ръст на продажбите с между 2 и 3 на сто, подпомогнат и от по-голямото търсене на традиционно печено пиле.

Историческата част на фестивала – „Ойде Визн“ (Oide Wiesn), която пресъздава облика на „Октоберфест“ отпреди около век, е била посетена от 447 000 души.