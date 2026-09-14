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Слънчево време с временни увеличения на облачността в следобедните часове

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В следобедните часове ще е слънчево, с временни увеличения на облачността над Централна и Източна България, но ще е почти без валежи. Максималните температури ще бъдат между 22 и 27°, в София около 23°, а по морския бряг – от 23 до 25°. Ще духа слаб до умерен вятър от северозапад.

През нощта над по-голямата част от страната ще бъде ясно и почти тихо. Значителна облачност ще има над северозападните райони и на места там ще има превалявания. Минималните температури ще са между 6 и 15°, в София – около 7°, а максималните – между 21 и 26°, в София – около 22°.

Утре облачността над страната ще е разкъсана и на места, главно в планините от Западна България, ще вали. В източните райони ще духа слаб до умерен североизточен вятър. По Черноморието ще бъде предимно слънчево, но на отделни места по южното крайбрежие е възможно да превали. Максималните температури ще са между 21 и 24°. Температурата на морската вода е около 23–25°, а вълнението на морето ще бъде 2–3 бала. В планините ще има променлива облачност и на места ще има слаби валежи от дъжд, а на връх Мусала – слаб сняг.

Ще духа слаб до умерен вятър, предимно от изток-североизток, по високите части – от северозапад. В средата на седмицата ще е слънчево, със слаби валежи на отделни места, в планините и планинските райони. Ще духа слаб вятър от изток, а в четвъртък и петък – в повечето райони от югоизток. Минималните температури ще са между 9° и 14°, а дневните бавно ще се повишават и в петък в повечето места ще са между 25° и 30°. В събота също ще има слънчеви часове, но се повишава и вероятността за валежи на места в западната половина от страната.

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