Предимно слънчево време в цялата страна

Сутринта в Западна и Централна България ще е почти тихо и сутринта на места там ще се образува слана. В източните райони ще духа слаб до умерен север-североизточен вятър. Минималните температури ще са от 1° - 3° на места в котловините и високите полета до 11° - 13° на югоизток, в София – около 2°. През деня ще преобладава слънчево време с временни увеличения на облачността над югоизточните райони. Ще духа умерен, в Източна България – до силен вятър от изток-североизток. Максималните температури ще са между 18° и 23°, в София – около 19°.

По Черноморието ще бъде предимно слънчево с временни увеличения на облачността, по-значителни по южното крайбрежие, където главно преди обяд ще превали краткотраен дъжд. Максималните температури ще бъдат 18° - 20°. Температурата на морската вода е 20° - 21°. Вълнението на морето ще бъде 3 - 4 бала.

В планините ще бъде предимно слънчево с временни увеличения на облачността над масивите от югоизточната половина на страната. В Странджа на отделни места ще превали краткотраен дъжд. Ще духа силен изток-североизточен вятър. Максималната температура на височина 1200 метра ще бъде около 12°, на 2000 метра – около 5°.

През следващите дни вятърът и в Източна България ще отслабне. В неделя и понеделник ще бъде предимно слънчево. Минималните температури в повечето места ще са между 5° и 10°, по-ниски в котловините в Западна и Централна България, където ще има условия за слана. Максималните ще се повишат и в понеделник ще са между 20° и 25°. Във вторник ще има временни увеличения на облачността, висока и средна. Минималните температури ще са малко по-високи, дневните – без съществена промяна.