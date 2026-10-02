Вижте как се променя движението в София за церемонията по посрещането на тленните останки на цар Самуил

Временна организация на движението се въвежда в София на 3 октомври във връзка с тържествената церемония „България посреща цар Самуил“, съобщиха от Столичната община.

От 4.00 ч. на 3 октомври до приключване на мероприятието се забраняват престоят и паркирането на площад „Княз Александър I“, ул. „Княз Александър I“ в участъка от бул. „Цар Освободител“ до ул. „Ген. Гурко“, пред Археологическия музей и Българската народна банка, както и на площадите „Александър Невски“ и „Николай Гяуров“. Ограничението ще важи и за ул. „Московска“ в участъка от ул. „Дунав“ до ул. „Георги С. Раковски“.

От 12.00 ч. на 3 октомври до отпадане на необходимостта и по преценка на отдел „Пътна полиция“ при СДВР се забраняват влизането и движението на пътни превозни средства в двете посоки по редица улици и булеварди в централната част на София.

Ограниченията ще обхванат ул. „Мими Балканска“ между ул. „Източна тангента“ и бул. „Брюксел“, бул. „Брюксел“ между ул. „Мими Балканска“ и бул. „Цариградско шосе“, както и бул. „Цариградско шосе“ между бул. „Брюксел“ и бул. „Васил Левски“. Ще бъде ограничено движението и по бул. „Цар Освободител“ между бул. „Васил Левски“ и бул. „Княз Александър Дондуков“.

Временната организация включва също улиците „Леге“, „Княз Александър I“, „Дякон Игнатий“, „Георги Бенковски“, „6-ти септември“, „Цар Шишман“, „15-ти ноември“, „Оборище“, „Московска“, „Георги С. Раковски“, „Дунав“ и „11-ти август“ в посочените от Столичната община участъци.

Тържественото шествие по повод посрещането на тленните останки на цар Самуил ще премине от площад „Княз Александър I“ по бул. „Цар Освободител“, наляво по ул. „Георги С. Раковски“ и надясно по ул. „Оборище“ до базиликата „Света София“.

От 12.00 ч. на 3 октомври се разрешава престоят и паркирането на автобусите, превозващи участниците в мероприятието, на бул. „Княгиня Мария Луиза“ в участъка от бул. „Тодор Александров“ до ул. „Пиротска“, само на разрешените за това места.

Около 750 служители на МВР ще бъдат ангажирани с охраната и осигуряването на обществения ред по време на държавната церемония по приемането и полагането на тленните останки на цар Самуил.