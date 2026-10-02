Никола Цолов и Радостин Кишишев в "Арена спорт"

Тази седмица в предаването „Арена спорт“ очаквайте:

Оставка, напрежение и поредна доза въпросителни около националния отбор по футбол в Лигата на нациите. Говори бившият капитан на „лъвовете“ Радостин Кишишев.

След драматичните стартове в Баку амбициите за титлата във Формула 2 и голямата мечта Формула 1.

Ексклузивно пред БНТ Никола Цолов.

Кой ще оглави българския баскетбол? Тримата кандидати за президент на федерацията часове преди решаващото гласуване в специално блиц интервю.

Гледайте „Арена спорт“ в неделя от 12:30 ч. по БНТ 1!