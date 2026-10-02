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Проверки на НАП: Какви нарушения са открити в складове за месо?

bnt avatar logo от БНТ , Репортер: Давид Сукнаров
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Снимка: илюстративна
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Десетки складове за месо и месни продукти в цялата страната са под постоянен мониторинг от НАП от началото на септември. Един от тях, който се проверява в момента, е пред запечатване, заради редица нарушения.

От 1 септември е в ход засиленият мониторинг на приходната агенция, който обхваща общо 40 склада. Някои от тях са собственост на една и съща фирма, затова инспекторите влизат на проверка едновременно в обектите.

В 11 от складовете са наложени т. нар. обезпечителни мерки - тоест складове, за които има подозрения, че водят лоша фискална история трябва да платят на НАП 30% от пазарната стойност на продукцията и едва тогава могат да я реализират.

Христо Узунов, НАП - Бургас: "Една проверка, която е в ход, тя се извършва на територията на Сливенска област, става дума за склад не само за месни продукти, но и за други. Колегите са установили множество фискални нарушения, сред които освен неиздаване на фискален бон, неиздаване на нефискална касова бележка, разлика в касовата наличност ... открита са и намерени около 20 кг млечни и колбаси, които са с изтекъл срок. Оведомен е БАБХ. Тези продукти са иззети, работата на двете агенции продължава."

снимка: БТА

Предстои налагането на санкции, като има опасност складът да бъде запечатан.

#НАП #проверки #месо

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