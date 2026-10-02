Протестите на френските ученици не стихват: Ученическо недоволство завладя и Белгия

Протестите на учениците във Франция не стихват. В страната има около 900 протести и блокади като над 400 училища остават затворени.

От началото на демонстрациите са задържани над 3 хиляди тийнейджъри. Учениците протестират срещу лошите условия в сградите, претоварените учебни програми и недостатъчния брой учители.

Протестната вълна се пренесе и в съседна Белгия. В Лиеж демонстрацията бързо ескалира и се стигна до сблъсъци с полицията.