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Протестите на френските ученици не стихват: Ученическо недоволство завладя и Белгия

Биляна Бонева от Биляна Бонева
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От началото на демонстрациите са задържани над 3 хиляди тийнейджъри

Снимка: БТА
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Протестите на учениците във Франция не стихват. В страната има около 900 протести и блокади като над 400 училища остават затворени.

От началото на демонстрациите са задържани над 3 хиляди тийнейджъри. Учениците протестират срещу лошите условия в сградите, претоварените учебни програми и недостатъчния брой учители.

Протестната вълна се пренесе и в съседна Белгия. В Лиеж демонстрацията бързо ескалира и се стигна до сблъсъци с полицията.

#протести #ученици #Белгия #Франция

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