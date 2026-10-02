БНТ 3 ще излъчи финала за Суперкупата на България по водна топка

Турнирът за Суперкупата на България поставя началото на новия сезон във водната топка.

Надпреварата събира четири отбора, а домакин ще бъде басейн "Приморски" във Варна. Шампионът през последните три години Черно море влиза в ролята на фаворит, но варненските Спартак и Комодор също имат своите амбиции. Честта на столицата ще защитава тимът на ЦСКА.

Кой ще вдигне трофея?

Не пропускайте финала в неделя, 4 октомври от 11.55 ч., само по БНТ 3.