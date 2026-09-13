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Калина Стоянова с историческо класиране на европейско първенство по пара плуване

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Чете се за: 01:25 мин.
Спорт
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В първенството участват 400 спортисти от 38 държави.

Калина Стоянова
Снимка: Пресслужба

Калина Стоянова (клас 10 за състезатели с увреждане на долните крайници), която е едва на 13 години, се класира 6-та на 100 м бътерфлай на 8-ото издание на европейското първенство по пара плуване за мъже и жени в Коджаели, Турция (7-12.9.2026 г.) с личен рекорд. Това е историческо първо участие на България на европейско първенство по пара плуване. На 100 м и на 400 м свободен стил финишира осма в своя клас. В първенството участват 400 спортисти от 38 държави (179 жени и 221 мъже), които се борят за 150 медала в рамките на 6 дни.

Калина е от Стара Загора и е състезател на спортен клуб „Джавелин“, Бургас. Треньорка на Калина е изтъкнатата Диана Петрова от СКП „Берое“, Стара Загора. Тази година след две успешни участия в Световни серии по пара плуване в Испания и в Германия, Калина успя да покрие нормативите и да се класира за Европейското първенство.

България в лицето на Полина Джурова има медалист от Параолимпийски игри Атланта 1996 на 100 м гръб. Полина остава и най-успешният български състезател по пара плуване.

#пара плуване #Калина Стоянова

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