Силвия Рашкова слезе на 68 метра с един дъх и подобри националния рекорд

Силвия Рашкова постави нов официален национален рекорд при жените в свободното гмуркане. Българката достигна дълбочина от 68 метра с един дъх в дисциплината CWTB по време на световното първенство в Лимасол, Кипър.

С успешния си опит Рашкова подобри с един метър досегашния национален рекорд, който също беше нейно притежание. Предишното върхово постижение от 67 метра беше поставено през октомври миналата година.

В дисциплината CWTB (Constant Weight Bi-Fins) състезателите се спускат и изкачват по въже, използвайки два плавника, като цялото изпълнение се извършва с едно задържане на дъха. Целта е гмуркачът да достигне предварително заявената дълбочина и след това успешно да се завърне на повърхността.

Новият рекорд е поредното сериозно постижение в бързо развиващата се кариера на Рашкова. Тя дебютира в официални състезания по свободно гмуркане едва в края на 2023 година, но оттогава вече е поставила двуцифрен брой национални рекорди.

Българката има върхови постижения в няколко различни дисциплини – CWTB, FIM (свободно потапяне) и CWT (гмуркане с единичен плавник).

Освен активен състезател Силвия Рашкова е и сертифициран инструктор в първото училище по свободно гмуркане в България.

Постижението от 68 метра на световното първенство в Кипър добавя още един национален рекорд към сметката ѝ и продължава възходящото ѝ развитие на международната сцена.