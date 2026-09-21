13-годишната Цзъди Юи подобри азиятския рекорд на 200 м. съчетано плуване

13-годишната китайска плувна сензация Цзъди Юй доминираше отново в басейна на Азиатските, като спечели златния медал на 200 метра съчетано с рекорд на континента, съобщава агенция Ройтерс.

Юй завърши за 2:06.10 минути на Игрите, който се провеждат в японската столица Токио, за да счупи азиатския рекорд на подгласничката Итин Юй (2:06.82) и да изостане само на четири десети от секундата от световния рекорд на 20-годишната канадката Съмър Макинтош (2:05.70).

„Много съм развълнувана, много щастлива. Това е постижение, което показва упоритата работа на нашия отбор“, каза Юй, която спечели и титлата на 200 метра бътерфлай в неделя.

„По-щастлива съм от втория златен медал, отколкото от първия. Тя е силна съперничка, която ме мотивира да се усъвършенствам и да работя по-усърдно“, добави тя за 21-годишната си китайска съотборничка Юй.

Вече най-бързата в Азия в женското съчетано плуване на 13 години, зашеметяващата кариера на Юй повдига въпроси колко по-силна ще бъде на Олимпийските игри в Лос Анджелис. Това може да означава битка в Лос Анджелис срещу Макинтош, която спечели на 200 и 400 метра съчетано на Игрите в Париж 2024.

На 12 години Юй стана най-младата медалистка от Световно първенство с бронз с щафетата на Китай на 4 по 200 метра свободен стил в Сингапур миналата година.