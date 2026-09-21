Рами Киуан заслужи място на четвъртфиналите на европейското по бокс в София

Рами Киуан сложи победоносен край на днешното българско участие на европейското първенство по бокс в София. Българинът не даде никакъв шанс на белгиеца Идрис Хлифи в първия си двубой при 75 килограмовите. Актуалният златен медалист, който е и световен вицешампион, постигна чиста победа с 5:0 (30:27, 30:27, 30:27, 30:27, 30:27) и си проправи път към четвъртфиналите.

В следващия кръг Рами ще боксира с познато име. Това е полякът Матеуш Урбан, с когото са се срещали три пъти, а резултатът е 2:1 в полза на Киуан. Двубоят за място на полуфиналите ще се проведе на 23 септември.