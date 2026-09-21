БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо Евровизия бнт деца
BG
 
6
BG
Начало Новини Свят Спорт Евровизия бнт деца Времето България и еврото Бизнес След новините БНТ Проверено Чуй новините Подкаст
У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Още
начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес След новините БНТ Проверено У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Още Чуй новините Подкаст

ИЗВЕСТИЯ

Моите новини
Главоломен интерес: Билетите за предпремиерната прожекция...
Чете се за: 01:15 мин.
Майка на две деца е задържана пред детска градина в София...
Чете се за: 01:45 мин.
Рекорд: Над 8,8 милиарда евро са разходите за пенсии през...
Чете се за: 03:17 мин.
Премиерът Румен Радев: Отстранихме олигархията от...
Чете се за: 03:17 мин.
Безплатна противогрипна ваксина за деца: Националната...
Чете се за: 04:25 мин.
Рязко захлаждане в края на седмицата: До 3 градуса и...
Чете се за: 05:12 мин.

ЗАПАЗЕНИ

Рами Киуан заслужи място на четвъртфиналите на европейското по бокс в София

bnt avatar logo от БНТ
A+ A-
Чете се за: 00:42 мин.
Спорт
Запази

Родният национал отказа белгиец в първия си мач на шампионата.

рами киуан заслужи четвъртфиналите европейското бокс софия
Слушай новината

Рами Киуан сложи победоносен край на днешното българско участие на европейското първенство по бокс в София. Българинът не даде никакъв шанс на белгиеца Идрис Хлифи в първия си двубой при 75 килограмовите. Актуалният златен медалист, който е и световен вицешампион, постигна чиста победа с 5:0 (30:27, 30:27, 30:27, 30:27, 30:27) и си проправи път към четвъртфиналите.

В следващия кръг Рами ще боксира с познато име. Това е полякът Матеуш Урбан, с когото са се срещали три пъти, а резултатът е 2:1 в полза на Киуан. Двубоят за място на полуфиналите ще се проведе на 23 септември.

Свързани статии:

Станимира Петрова се изстреля към четвъртфиналите на европейското в София
Станимира Петрова се изстреля към четвъртфиналите на европейското в София
Българката отказа втората от Олимпийските игри в Париж.
Чете се за: 01:00 мин.
#европейско първенство по бокс в София 2026 #Рами Киуан

Последвайте ни

Гледайте НА ЖИВО спорт безплатно на:

ТОП 24

На 27 години почина синът на Синди Крауфорд
1
На 27 години почина синът на Синди Крауфорд
Рязко захлаждане в края на седмицата: До 3 градуса и първи есенни слани
2
Рязко захлаждане в края на седмицата: До 3 градуса и първи есенни...
Пастир загина при пожар в обор в пловдивското село Костиево
3
Пастир загина при пожар в обор в пловдивското село Костиево
Майка на две деца е задържана пред детска градина в София за притежание на наркотици (СНИМКИ)
4
Майка на две деца е задържана пред детска градина в София за...
Премиерът Румен Радев: Отстранихме олигархията от политическата власт
5
Премиерът Румен Радев: Отстранихме олигархията от политическата власт
Мъж на 38 години е привлечен като обвиняем за пожара в Димовци
6
Мъж на 38 години е привлечен като обвиняем за пожара в Димовци

Най-четени

НЗОК поема още една дейност при зъболекар
1
НЗОК поема още една дейност при зъболекар
На 27 години почина синът на Синди Крауфорд
2
На 27 години почина синът на Синди Крауфорд
Милена Милотинова: След 10 години пауза „Под прикритие 6“ тръгва по БНТ на 10.10.2026 г. от 10 ч. вечерта
3
Милена Милотинова: След 10 години пауза „Под прикритие...
Германия попари България след драматичен обрат и сложи край на мечтата на световните вицешампиони на ЕвроВолей
4
Германия попари България след драматичен обрат и сложи край на...
Джанлоренцо Бленджини: Заслужена победа за Германия, бяха по-добри
5
Джанлоренцо Бленджини: Заслужена победа за Германия, бяха по-добри
Жестоко убийство на 6-годишно дете в столичния квартал "Младост" 3
6
Жестоко убийство на 6-годишно дете в столичния квартал...

Още от: Други спортове

Татяна Смит поднови кариерата си
Татяна Смит поднови кариерата си
Даниел Трифонов и Йордан Александров се прицелиха в олимпийски квоти Даниел Трифонов и Йордан Александров се прицелиха в олимпийски квоти
Чете се за: 01:32 мин.
Рами Киуан: Има какво да се желае Рами Киуан: Има какво да се желае
Чете се за: 01:02 мин.
Станимира Петрова: Мечтая за нова европейска титла Станимира Петрова: Мечтая за нова европейска титла
Чете се за: 00:52 мин.
Тодор Ангелов: Искам да обединя всички клубове и борци Тодор Ангелов: Искам да обединя всички клубове и борци
Чете се за: 02:37 мин.
Спортни новини 21.09.2026 г., 20:50 ч. Спортни новини 21.09.2026 г., 20:50 ч.

Водещи новини

Полетът на президента Илияна Йотова е бил отклонен за Бостън заради временно затваряне на летищата в Ню Йорк
Полетът на президента Илияна Йотова е бил отклонен за Бостън заради...
Чете се за: 01:42 мин.
По света
Битката за "Дондуков" 2: Кампании и послания - на какво ще заложат кандидатите? (ОБЗОР) Битката за "Дондуков" 2: Кампании и послания - на какво ще заложат кандидатите? (ОБЗОР)
Чете се за: 03:55 мин.
У нас
Главоломен интерес: Билетите за предпремиерната прожекция на „Под прикритие“ в НДК са изчерпани Главоломен интерес: Билетите за предпремиерната прожекция на „Под прикритие“ в НДК са изчерпани
Чете се за: 01:15 мин.
У нас
Радев пред Американската камара: Ще се разправяме по най-бруталния начин с всеки опит за корумпиране Радев пред Американската камара: Ще се разправяме по най-бруталния начин с всеки опит за корумпиране
Чете се за: 04:20 мин.
У нас
Пред детска градина: Заловиха млада жена за притежание на няколко...
Чете се за: 02:22 мин.
У нас
Частично бедствено положение и евакуация заради свлачището в...
Чете се за: 03:07 мин.
У нас
Отново нарушения на Седемте Рилски езера, кои са най-честите?
Чете се за: 09:30 мин.
У нас
БНТ отбелязва Деня на независимостта с празнична програма
Чете се за: 04:45 мин.
У нас
Product image
Новини Чуй новините Спорт На живо
Абонирай ме за най-важните новини?
ДА НЕ