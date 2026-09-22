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Татяна Смит: Избирам дисциплина, която няма история, но ще се опитам да напиша нова

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Спорт
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Олимпийската шампионка в плуването се завръща към състезанията

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Двукратната олимпийска шампионка Татяна Смит, която вчера обяви, че се завръща, ще се фокусира върху дисциплината 50 м бруст. Смит планира да участва на Олимпийските игри в Лос Анджелис през 2028 г.

Южноафриканката спечели титлата на 200 м в Токио 2020, а след това добави и златото на 100 м в Париж 2024, след което обяви оттеглянето си.

На Игрите в Лос Анджелис ще се проведат всички четири стила на 50 м, след като брустът, гърбът и бътерфлаят бяха добавени към разширената програма.

"За първи път избирам плуването, избирам тази дисциплина и избирам нова дисциплина, която няма история, но ще се опитам да напиша нова история", заяви 29-годишната плувкиня във видео, публикувано в социалните медии в понеделник.

"Това ме плаши, но и ме вълнува. Лос Анджелис 2028 е целта. Това не е обещание. Все още трябва да се подготвя за състезанието, да се класирам и да си спечеля обратно мястото на стартовите блокове. Не знам как ще завърши историята, но знам, че искам да разбера", каза Смит.

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#Татяна Смит

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