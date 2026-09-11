Боян Йотов покори Будапеща с пет победи и първа титла от Големия шлем

Боян Йотов постигна най-големия успех в кариерата си до момента, след като спечели първата си титла от турнир от Големия шлем по джудо. Българинът триумфира в категория до 66 килограма в Будапеща, където записа пет поредни победи.

Във финалната среща състезателят на Локомотив София се изправи срещу Биямбасурен Улзимбаяр от Монголия и стигна до златния медал с ипон.

Пътят на Йотов до върха премина през сериозна конкуренция, като в категорията участваха общо 40 джудисти. Българинът започна срещу Мейрбек Байзаков от Казахстан и продължи напред след трето предупреждение за съперника.

Във втория си двубой Йотов не остави шансове на бразилеца Кристиян Силва и го победи с ипон, за да си осигури място сред най-добрите осем.

На четвъртфиналите българинът се изправи срещу молдовеца Денис Виеру. Оспорваната среща стигна до златна точка, при която Йотов успя да пречупи съперника си и да продължи към битката за медалите.

Последва ново впечатляващо представяне на полуфиналите. Срещу японеца Рисей Секи българският национал отново постигна победа с ипон и заслужи мястото си във финала, където завърши безупречния си ден с още един ипон.

Титлата в Будапеща е второто отличие за Йотов през сезона. Той започна годината със сребърен медал от Европейската купа в София в края на януари, а към момента заема 42-ро място в световната ранглиста.

Българското участие в Големия шлем продължава в събота. При мъжете на татамито ще излязат Марк Христов и Виктор Скерлев в категория до 73 килограма, както и Георги Граматиков и Христо Вълков при 81-килограмовите. При жените България ще бъде представена от Йоана Манова в категория до 63 килограма. Срещите започват от 10:00 часа.