БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо Евровизия
BG
 
5
BG
Начало Новини Свят Спорт Евровизия Времето България и еврото Бизнес След новините БНТ Проверено Чуй новините Подкаст
У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Още
начало Новини Свят Спорт Времето България и еврото Бизнес След новините БНТ Проверено У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Още Чуй новините Подкаст

ИЗВЕСТИЯ

Моите новини
България респектира Португалия за 2/2 на Евроволей 2026
Чете се за: 03:40 мин.
Наталия Ефремова: Кабинетът подготвя социален пакет,...
Чете се за: 05:37 мин.
Шофьорът, подсъдим за смъртта на 12-годишната Сияна,...
Чете се за: 02:05 мин.
Премиерът Радев: Големият въпрос, който постави 11...
Чете се за: 02:45 мин.
25 години по-късно: Светът си спомня за атентатите на 11...
Чете се за: 01:57 мин.

ЗАПАЗЕНИ

Боян Йотов покори Будапеща с пет победи и първа титла от Големия шлем

bnt avatar logo от БНТ
A+ A-
Чете се за: 02:22 мин.
Спорт
Запази

Българският джудист завърши впечатляващия си път до златото в категория до 66 килограма с ипон срещу монголеца Биямбасурен Улзимбаяр

Боян Йотов покори Будапеща с пет победи и първа титла от Големия шлем
Снимка: БТА
Слушай новината

Боян Йотов постигна най-големия успех в кариерата си до момента, след като спечели първата си титла от турнир от Големия шлем по джудо. Българинът триумфира в категория до 66 килограма в Будапеща, където записа пет поредни победи.

Във финалната среща състезателят на Локомотив София се изправи срещу Биямбасурен Улзимбаяр от Монголия и стигна до златния медал с ипон.

Пътят на Йотов до върха премина през сериозна конкуренция, като в категорията участваха общо 40 джудисти. Българинът започна срещу Мейрбек Байзаков от Казахстан и продължи напред след трето предупреждение за съперника.

Във втория си двубой Йотов не остави шансове на бразилеца Кристиян Силва и го победи с ипон, за да си осигури място сред най-добрите осем.

На четвъртфиналите българинът се изправи срещу молдовеца Денис Виеру. Оспорваната среща стигна до златна точка, при която Йотов успя да пречупи съперника си и да продължи към битката за медалите.

Последва ново впечатляващо представяне на полуфиналите. Срещу японеца Рисей Секи българският национал отново постигна победа с ипон и заслужи мястото си във финала, където завърши безупречния си ден с още един ипон.

Титлата в Будапеща е второто отличие за Йотов през сезона. Той започна годината със сребърен медал от Европейската купа в София в края на януари, а към момента заема 42-ро място в световната ранглиста.

Българското участие в Големия шлем продължава в събота. При мъжете на татамито ще излязат Марк Христов и Виктор Скерлев в категория до 73 килограма, както и Георги Граматиков и Христо Вълков при 81-килограмовите. При жените България ще бъде представена от Йоана Манова в категория до 63 килограма. Срещите започват от 10:00 часа.

#турнир от Големия шлем по джудо в Будапеща #Боян Йотов

Последвайте ни

Гледайте НА ЖИВО спорт безплатно на:

ТОП 24

При заплата от 860 евро: Недостиг на инспектори затруднява организацията на изпитите за шофьори
1
При заплата от 860 евро: Недостиг на инспектори затруднява...
Потопено село с джамия, църква и къщи разкри падането на нивото на водата в язовир в Източна Турция
2
Потопено село с джамия, църква и къщи разкри падането на нивото на...
"Биха ме с палки, изгориха ми ръцете": От 3 до 10 г. затвор грозят биячите на 70-годишен мъж, вързан и ограбен в дома си
3
"Биха ме с палки, изгориха ми ръцете": От 3 до 10 г....
Наталия Ефремова: Кабинетът подготвя социален пакет, насочен към семействата
4
Наталия Ефремова: Кабинетът подготвя социален пакет, насочен към...
Двама лекари са задържани във връзка със смъртта на гръцкия певец Йоргос Мазонакис
5
Двама лекари са задържани във връзка със смъртта на гръцкия певец...
Министър Вълчев към училищните директори: Търсете диалог със семействата и ясни правила в училище
6
Министър Вълчев към училищните директори: Търсете диалог със...

Най-четени

Банда от над 10 младежи нападнаха свой връстник в центъра на Пловдив, горили го със запалки
1
Банда от над 10 младежи нападнаха свой връстник в центъра на...
Председателят на ЕК Урсула фон дер Лайен пристига на двудневно посещение в Гренландия
2
Председателят на ЕК Урсула фон дер Лайен пристига на двудневно...
Полицията в Генерал Тошево задържа 74-годишен мъж за побой над дете
3
Полицията в Генерал Тошево задържа 74-годишен мъж за побой над дете
От днес по 50 евроцента на час: Въвеждат платено паркиране в центъра на Девин
4
От днес по 50 евроцента на час: Въвеждат платено паркиране в...
Гледайте по БНТ 3 финала на световното първенство по Сока 6
5
Гледайте по БНТ 3 финала на световното първенство по Сока 6
Екзитпол: "Алтернатива за Германия" печели с над 44% вота в провинция Саксония-Анхалт
6
Екзитпол: "Алтернатива за Германия" печели с над 44% вота...

Още от: Водни спортове

Созопол приема тридневната регата Sozopol Sailing Cup
Созопол приема тридневната регата Sozopol Sailing Cup
Спортисти от ФАФА България участваха в международни турнири по футбол и плуване в Скопие Спортисти от ФАФА България участваха в международни турнири по футбол и плуване в Скопие
Чете се за: 01:45 мин.
Осмо място за България на световното първенство по водна топка 4х4 Осмо място за България на световното първенство по водна топка 4х4
Чете се за: 02:10 мин.
България ще играе за 7-то място на световното първенство по водна топка 4х4 България ще играе за 7-то място на световното първенство по водна топка 4х4
Чете се за: 02:30 мин.
Националният отбор по водна топка 4x4 сред най-добрите осем на световното Националният отбор по водна топка 4x4 сред най-добрите осем на световното
Чете се за: 00:45 мин.
България продължава битката за топ 5 на световното първенство по водна топка 4х4 България продължава битката за топ 5 на световното първенство по водна топка 4х4
Чете се за: 02:37 мин.

Водещи новини

България ще има много добър резултат по ПВУ, над 90%, заяви вицепремиерът Атанас Пеканов
България ще има много добър резултат по ПВУ, над 90%, заяви...
Чете се за: 03:37 мин.
У нас
Наталия Ефремова: Кабинетът подготвя социален пакет, насочен към семействата Наталия Ефремова: Кабинетът подготвя социален пакет, насочен към семействата
Чете се за: 05:37 мин.
У нас
Бащата на Сияна: Експертизата умишлено се бави и целта е шофьорът да излезе на свобода Бащата на Сияна: Експертизата умишлено се бави и целта е шофьорът да излезе на свобода
Чете се за: 03:52 мин.
У нас
Обявиха частично бедствено положени заради пожара в село Димовци Обявиха частично бедствено положени заради пожара в село Димовци
Чете се за: 02:45 мин.
У нас
Българската компания "Алфа Метал" отрича да е обучавала...
Чете се за: 04:20 мин.
У нас
УС на БНТ категорично отхвърля опитите професионално програмно...
Чете се за: 05:25 мин.
У нас
6 минути мълчание в САЩ за жертвите на атентатите на 11 септември
Чете се за: 03:02 мин.
По света
Израелската армия унищожи подземна база на "Хизбула" в...
Чете се за: 02:42 мин.
По света
Product image
Новини Чуй новините Спорт На живо
Абонирай ме за най-важните новини?
ДА НЕ