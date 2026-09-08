Созопол приема тридневната регата Sozopol Sailing Cup

Созопол ще посрещне участници и почитатели на ветроходството за поредното издание на Sozopol Sailing Cup, което ще се проведе от 11 до 13 септември.

Регатата е част от спортния календар на Българската федерация по ветроходство и ще събере екипажи и яхти в класовете ORC, IRC и Туристически лодки, посочиха за БТА организаторите.

В рамките на трите състезателни дни участниците ще премерят сили в акваторията край Созопол. Началото ще бъде поставено в петък с Pro-Am гонка по маршрут между Пристанище Созопол и остров Св. Иван. През уикенда програмата продължава с две крайбрежни гонки, преминаващи покрай някои от характерните точки по южното Черноморие, сред които нос Колокита и нос Света Троица.

Наред със спортната надпревара, Sozopol Sailing Cup ще предложи и културна и социална програма. Тазгодишното издание е организирано под мотото „Регата. Фестивал. Кауза.“, като стремежът е събитието да се утвърди и като място за среща между ветроходната общност, жителите на града и неговите гости.

На 12 септември в кино „Созопол“ ще бъде прожектиран документалният филм „Women & The Wind“, посветен на връзката между жените, морето и ветроходството. Преди прожекцията ще се проведе среща с екипажа на Time to Dare („Време да се осмелиш“) - първият изцяло женски български екипаж, участвал и успешно финиширал в регата Aegean 600. Екипажът получи специално признание за постижението си и беше номиниран за наградата „Златен глобус“ през 2025 г., припомниха организаторите.

За първи път тази година част от програмата ще бъде и фотоконкурс, чрез който публиката ще има възможност да се включи активно в събитието. Жители и гости на Созопол ще могат да изпращат снимки на яхтите и състезанията, заснети от брега.

Подбрани фотографии ще бъдат представени в комуникационните канали на Sozopol Sailing Cup, а авторът на отличения кадър ще бъде награден по време на официалната церемония на 13 септември.

Финалната крайбрежна гонка ще е на 13 септември. Същия ден от 17:00 часа в Лятното кино в Созопол ще се състои официалното награждаване на победителите в различните класове и на отличения участник във фотоконкурса.

Sozopol Sailing Cup 2026 се провежда с подкрепата на Община Созопол, с участието на Българската федерация по ветроходство и ОМК „Одесос“ от Варна.