Виктория Ангелова е финалистка за наградата "Изгряваща звезда на Европа" в категория девойки

Българската лекоатлетка Виктория Ангелова получи поредно признание. Тя е финалистка за "Изгряваща звезда на Европа" в категория девойки, стана ясно от публикация на Европейската федерация по лека атлетика.

От 10 номинирани атлетки, трите финалистки бяха избрани след над 40 000 гласове от фенове, медии, федерации и експертен панел.

Победителките ще бъдат наградени на церемония в Лозана (Швейцария) на 24 октомври.

В едва петото си състезание на троен скок, Виктория Ангелова ликува със златното отличие на европейското в Риети с най-добър резултат за сезона при девойките (13.98 метра), а след това спечели титлата и в горната възрастова група на световния шампионат в Орегон.

Боткова подобри 43-годишния европейски рекорд на 400 метра с препятствия за девойки под 20 години, а Ремич спечели златото на 800 метра, както в Риети, така и в Орегон.