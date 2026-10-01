БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо Евровизия бнт деца
BG
 
0
BG
Начало Новини Свят Спорт Евровизия бнт деца Времето Президентски Избори 2026 Бизнес След новините БНТ Проверено Чуй новините Подкаст
У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Още
начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето Президентски Избори 2026 Бизнес След новините БНТ Проверено У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Още Чуй новините Подкаст

ИЗВЕСТИЯ

Моите новини

ЗАПАЗЕНИ

Виктория Ангелова е финалистка за наградата "Изгряваща звезда на Европа" в категория девойки

bnt avatar logo от БНТ
A+ A-
Чете се за: 01:07 мин.
Спорт
Запази

От 10 номинирани атлетки, трите финалистки, сред които и българката, бяха избрани след над 40 000 гласове от фенове, медии, федерации и експертен панел.

виктория ангелова спечели световната титла троен скок първенството лека атлетика год юджийн
Слушай новината

Българската лекоатлетка Виктория Ангелова получи поредно признание. Тя е финалистка за "Изгряваща звезда на Европа" в категория девойки, стана ясно от публикация на Европейската федерация по лека атлетика.

От 10 номинирани атлетки, трите финалистки бяха избрани след над 40 000 гласове от фенове, медии, федерации и експертен панел.

Победителките ще бъдат наградени на церемония в Лозана (Швейцария) на 24 октомври.

В едва петото си състезание на троен скок, Виктория Ангелова ликува със златното отличие на европейското в Риети с най-добър резултат за сезона при девойките (13.98 метра), а след това спечели титлата и в горната възрастова група на световния шампионат в Орегон.

Боткова подобри 43-годишния европейски рекорд на 400 метра с препятствия за девойки под 20 години, а Ремич спечели златото на 800 метра, както в Риети, така и в Орегон.

Свързани статии:

Виктория Ангелова е сред номинациите за "Изгряваща звезда на Европейската атлетика"
Виктория Ангелова е сред номинациите за "Изгряваща звезда на Европейската атлетика"
Кой ще стане носител на престижната награда ще стане ясно на 24...
Чете се за: 04:02 мин.
Виктория Ангелова: Силно се надявам да успея да подобря световния рекорд на Тереза Маринова
Виктория Ангелова: Силно се надявам да успея да подобря световния рекорд на Тереза Маринова
Българската федерация по лека атлетика награди най-успешно...
Чете се за: 05:00 мин.
#Виктория Ангелова

Последвайте ни

Гледайте НА ЖИВО спорт безплатно на:

ТОП 24

Празник на Божията майка е, на 1 октомври честваме Покров Богородичен
1
Празник на Божията майка е, на 1 октомври честваме Покров Богородичен
Тихомир Безлов за разстрела на Илиян Филипов: Случаят изглежда по-скоро като непрофесионално убийство
2
Тихомир Безлов за разстрела на Илиян Филипов: Случаят изглежда...
Иван Демерджиев за убийството на Филипов: Нямаме съмнения, че сме задържали физическия извършител
3
Иван Демерджиев за убийството на Филипов: Нямаме съмнения, че сме...
Заподозреният за убийството на Филипов е конвоиран в Пловдив
4
Заподозреният за убийството на Филипов е конвоиран в Пловдив
„Цар Самуил: Завръщането“ – БНТ с извънредна програма на живо на 3 октомври
5
„Цар Самуил: Завръщането“ – БНТ с извънредна...
В Рупите ще бъде отбелязана 115-ата годишнина от рождението на Ванга
6
В Рупите ще бъде отбелязана 115-ата годишнина от рождението на Ванга

Най-четени

Убит е бизнесменът и собственик на футболния клуб "Ботев" Пловдив Илиян Филипов
1
Убит е бизнесменът и собственик на футболния клуб "Ботев"...
От Локомотив Пд изказаха съболезнования по повод смъртта на президента на Ботев Пд Илиян Филипов
2
От Локомотив Пд изказаха съболезнования по повод смъртта на...
Показно убийство в Пловдив: Какво се знае за разстрела на Илиян Филипов?
3
Показно убийство в Пловдив: Какво се знае за разстрела на Илиян...
БНТ разполага с ексклузивни кадри от охранителните камери край имота на убития Илиян Филипов във фаталната нощ
4
БНТ разполага с ексклузивни кадри от охранителните камери край...
Тежка катастрофа отне живота на четирима души на пътя София – Варна
5
Тежка катастрофа отне живота на четирима души на пътя София –...
Времето през октомври: Есента настъпва с температури от минус 5° и 0° до 22° и 27°
6
Времето през октомври: Есента настъпва с температури от минус...

Още от: Лека атлетика

Организаторите на Софийския маратон очакват рекорд на 43-то издание
Организаторите на Софийския маратон очакват рекорд на 43-то издание
Незрящият лекоатлет Александър Цоканов преподава физическо възпитание в столицата Незрящият лекоатлет Александър Цоканов преподава физическо възпитание в столицата
Чете се за: 03:05 мин.
Тайландец спечели златото на 200 метра на Азиатските игри Тайландец спечели златото на 200 метра на Азиатските игри
Чете се за: 01:37 мин.
Кенийци спечелиха трансграничното шосейно бягане между Гюргево и Русе Кенийци спечелиха трансграничното шосейно бягане между Гюргево и Русе
Чете се за: 02:37 мин.
Над 1200 бегачи се включват в К3 Ултра Над 1200 бегачи се включват в К3 Ултра
Чете се за: 00:32 мин.
Детска атлетика с Николина Щерева и Светла Златева в Поморие Детска атлетика с Николина Щерева и Светла Златева в Поморие
Чете се за: 01:12 мин.

Водещи новини

Прокуратурата в Пловдив повдигна обвинение на заподозрения за убийството на бизнесмена Илиян Филипов
Прокуратурата в Пловдив повдигна обвинение на заподозрения за...
Чете се за: 03:27 мин.
У нас
Задържаният за убийството в Пловдив – какво се знае за криминалното му минало? Задържаният за убийството в Пловдив – какво се знае за криминалното му минало?
Чете се за: 04:37 мин.
У нас
Демерджиев пред депутатите: Проверяваме всички версии и връзките на Илиян Филипов с различни лица Демерджиев пред депутатите: Проверяваме всички версии и връзките на Илиян Филипов с различни лица
Чете се за: 06:00 мин.
У нас
Помощите заради скъпите горива: Започна изплащането на 50 евро за около 500 000 души – има ли проблеми в страната? Помощите заради скъпите горива: Започна изплащането на 50 евро за около 500 000 души – има ли проблеми в страната?
Чете се за: 03:52 мин.
У нас
Путин: Светът преживява опасни времена и не трябва да допусне...
Чете се за: 01:45 мин.
По света
Арестуваха мъж с иранско и британско гражданство заради...
Чете се за: 01:35 мин.
По света
СПЕЦИАЛНО: Акад. Васил Гюзелев: Пристигането на костите на цар...
Чете се за: 02:50 мин.
У нас
„Цар Самуил: Завръщането“ – БНТ с извънредна...
Чете се за: 01:55 мин.
У нас
Product image
Новини Чуй новините Спорт На живо
Абонирай ме за най-важните новини?
ДА НЕ