Кенийци спечелиха трансграничното шосейно бягане между Гюргево и Русе

Състезатели от Кения спечелиха при мъжете и жените деветото издание на 15-километровото трансгранично шосейно бягане между Гюргево и Русе "Пробег на свободния дух", което се състоя днес.

Началото на надпреварата бе дадено в румънския град. Състезателите преминаха по Дунав мост, който бе затворен временно за движение на превозни средства, за да финишират в центъра на Русе.

При мъжете на първо място се класира Алберт Тонуй от Кения с време 44:37 минути. Втори остана сънародникът му Джон Курия, а трети се нареди Робърт Никола от Румъния. Българинът Иван Андреев от спортния лекоатлетически клуб "Дунав" в Русе зае четвъртата позиция.

При жените най-бърза беше Валентайн Джебет от Кения с 50:37 минути. След нея - на второ и трето място, се наредиха сънародничките й Джесинта Камао и Луис Киари. От българките най-добра беше Милица Мирчева, която завърши на пета позиция.

В състезанието се включиха около 450 участници от различни държави. Най-възрастният бегач бе 79-годишният Михаил Терзиев от България.

"Голяма мъка е да избягаш 15 км на 79 години. На младите бегачи пожелавам да бъдат постоянни и упорити. Всеки ден трябва да бягат по четири-пет километра", каза за БТА Терзиев.

Организатори на трансграничния пробег са Общините Русе и Гюргево, спортният лекоатлетически клуб "Дунав" и спортен клуб "Дунарея".

"Състезанието премина перфектно като организация. Участниците се състезаваха не само с противниците си, но и със себе си, за да преодолеят тази голяма дистанция. Трасето е много трудно. Доволни сме, че толкова много участници се включиха в пробега", заяви за БТА Евгени Игнатов - председател на спортния лекоатлетически клуб Дунав в Русе.

Всички участници получиха медали, а наградният фонд от 5700 евро бе разпределен между най-бързите атлети, класирали се в топ 8 при мъжете и жените. Специални награди имаше и за бегачите в отделните възрастови категории.