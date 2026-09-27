Ралф Шумахер: Мястото на Никола Цолов е във Формула 1

Бившият пилот от Формула 1 Ралф Шумахер смята, че отборът на Racing Bulls трябва да привлече 19-годишния български талант Никола Цолов за сезон 2027, вместо да задържа Лиъм Лоусън. Според Шумахер вторият тим на Red Bull трябва непрекъснато да търси следващия си водещ пилот.

Мнението му идва въпреки силното представяне на Лоусън в три състезания за основния отбор на Red Bull, където той замести контузения Исак Хаджар, спечели 14 точки и заслужи похвалите на шефа на екипа Лоран Мекис. Въпреки това потвърденото място на Хаджар в Red Bull за 2027 г. според Шумахер показва, че Лоусън не е разкрил пълния си потенциал.

„Всички тези рокади показаха, че Лоусън свърши добра работа тази година, но просто не можа да даде онова малко повече, което се очакваше от него“, заявява Шумахер. „Затова той вече не е в Red Bull, а Хаджар е там. Това е младшият отбор и той съществува точно за това. Лоусън е тук отдавна и заслужава мястото си, но ако искате да се фокусирате върху следващата суперзвезда, трябва да направите промяна сега.“

Шумахер посочва Цолов, който в момента заема второ място в шампионата на Формула 2 и вече е работил на симулатора на Red Bull, като най-подходящия кандидат за ролята: „Цолов е обещаващ талант и трябва да се дава шанс на младите пилоти.“

Според него Авид Линдблад може да поемат ролята на по-опитния пилот в тима през следващия сезон.

Към момента от Red Bull не са дали индикации, че споделят това виждане. Един от обсъжданите варианти в падока е Лоусън и Линдблад да останат съотборници, докато Цолов бъде изпратен в японската серия Super Formula за още един подготвителен сезон.

Лоран Мекис потвърди, че в тима са доволни от прогреса на българина, но няма да избързват с решението.

„Мисля, че имаме време да вземем решение какво ще се случи с него през следващата година. Във всички случаи, ние имаме дългосрочна визия за Никола. За нас е важно да му осигурим правилната среда, за да разкрием пълния му потенциал“, заяви Мекис.