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Българската Национална Федерация Карате ще приеме Балканско първенство за деца

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Спорт
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Това стана ясно след среща на президента Николай Цанев с Давор Ципек, който е генералния секретар на Европейската карате федерация (EKF) и помощник генерален секретар на Световната карате федерация (WKF).

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Българска Национална Федерация Карате ще бъде домакин на Балканското първенство за деца до 14 години през месец май 2027 година. Това стана ясно след среща на президента на БНФК Николай Цанев с генералния секретар на Европейската карате федерация (EKF) и помощник генерален секретар на Световната карате федерация (WKF) Давор Ципек по време на турнира в Риека.

Освен това най-големият турнир у нас “София карате оупън” е включен в официалния календар на Европейската карате федерация през месец май 2027 и ще събере най-добрите състезатели от цяла Европа, съобщават от родната централа.

#Николай Цанев #Българска национална федерация карате

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