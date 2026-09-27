18-километрова опашка от тирове се образува по АМ "Марица" към ГКПП "Капитан Андреево"

Опашка от около 18 километра от тежкотоварни автомобили се е образувала по автомагистрала "Марица" между Свиленград и ГКПП "Капитан Андреево", съобщиха от ръководството на пункта.

Причината за натрупването е засиленият търговски обмен през последните дни, уточниха от ръководството на ГКПП "Капитан Андреево".

През последното денонощие на изходящото трасе към Турция са обработени 710 товарни автомобила. Това е пълният капацитет на българския граничен пункт за едно денонощие, посочиха от ръководството.

Създадена е организация за недопускане на пътнотранспортни произшествия в района на колоната. На място са разположени патрули на "Пътна полиция" при ОД на МВР – Хасково.