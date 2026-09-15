Виктория Ангелова е сред номинациите за "Изгряваща звезда на Европейската атлетика"

Световната и европейска шампионка за девойки на троен скок Виктория Ангелова е сред десетте номинирани състезателки за "Изгряваща звезда на Европейската атлетика".

Българката попадна в престижната група, след като през юли спечели европейската титла при 18-годишните на троен скок в Риети с личен рекорд и най-добър резултат в света за годината при девойките под 20 години - 13.98 м, а през август победи и на шампионата на планетата при 20-годишните в американския град Юджийн. 17-годишната възпитаничка на Георги Помашки попада в сериозна конкуренция за престижното отличие, чиято носителка ще стане ясна на 24 октомври по време на заключителната гала на Европейската атлетика в Лозана.

Съпернички на Виктория Ангелова са европейската шампионка до 18 г. и рекордьорка за девойки до 20 г. на 400 м с препятствия Линда Боткова от Чехия, европейската шампионка до 18 г. на 100 м Кели Ан Дуала от Италия, която постави и най-добър резултат в историята в дисциплината за тази възраст, носителката на световната титла и европейска рекордьорка при девойките до 20 г. на 5000 м спортно ходене Серена ди Фабио от Италия, Марина Хаджикоста от Кипър, която триумфира при подрастващите атлети до 18 години в хвърлянето на диск, Елени Яковаки от Гърция, която триумфира при 18-годишните на шампионата на Стария континент на 400 м гладко бягане, а на световния шампионат при 20-годишните взе бронз на 400 м с препятствия, Анастазия Куш от Полша, която на първенството на планетата в Юджийн под 20 години победи на 400 м, Алиса Лаунонен, шампионка на Европа под 18 години на седмобой, Жива Ремиц от Словения, която също като Виктория Ангелова стана европейска и световна шампионка в двете възрасти при девойките, но на 800 м и Енни Вирьонен от Финландия, която спечели световната титла за девойки под 20 години на седмобой.

Призът "Изгряваща звезда на Европейската атлетика" се определя от гласуването на четири отделни панела - експертите на Европейската атлетика, членовете на атлетическата асоциация на Стария континент, медийния вот и вотът на публиката, като всеки един от тези гласувания определя по 25% от общата оценка за всяка една от състезателките. За да подкрепите Виктория Ангелова може да гласувате тук, като предварително трябва да се регистрирате свободно в сайта на Европейската атлетика - https://www.european-athletics.com/home/golden-track-vote

През миналата година Божидар Саръбоюков беше сред номинираните за "Изгряваща звезда на Европейската атлетика" при мъжете. Саръбоюков, който през 2025 година спечели европейската титла в зала, намери място сред тримата номинирани, които бяха поканени на европейската атлетическа гала в грузинския град Батуми и очакваха кой от тях ще спечели наградата. В крайна сметка призът беше даден на поляка Хуберт Трошчанка, който подобри световния рекорд за юноши на десетобой, но в интервюто си веднага след награждаването Трошчанка сподели, че според него не той, а българинът е трябвало да вземе наградата, тъй като пробивът при мъжете винаги е по-труден и ценен.