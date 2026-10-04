Шосеен пробег "Варна" събра едни от най-добрите родни атлети

Традиционният шосеен пробег „Варна“, част от спортния календар на БФЛА, се проведе по алеите на морската градина.

Част от най-добрите бегачи се събраха във Варна, а десетки участници от няколко спортни клуба от Варна, Добрич, Велико Търново, Разград, Силистра, Нови пазар, Шумен, Правец, Малко Търново и Мездра се състезаваха в морската столица.

Станислав Рашков (Етър Аладемик, Велико Търново) бе най-бърз на 5 км при мъжете като негов подгласник стана националният шампион на полумаратон и маратон Исмаил Сенанджи (Евър, Варна). Трети е Валентин Вълканов (Тангра, Варна).

Кременска (Евър, Варна) доминираше при жените на 4 км пред шампионката на България на 800 метра Мина Младенова (Олимп 97, Силистра) и националната рекордьорка на 3000 м стипълчейз Силвия Дънекова-Лалова (Нови пазар).

Ето и челните тройки и резултатите в четирите възрастови групи:

Мъже - 5 км: 1. Станислав Рашков (Етър Академик, Велико Търново) 17:32.1, 2. Исмаил Сенанджи (Евър, Варна) – 17:43.7 3. Валентин Вълканов (Тангра, Варна) – 17:53.8

Жени – 4 км: 1. Наталия Кременска (Евър, Варна) – 12:20.6, 2. Мина Младенова (Олимп 97, Силистра) – 12:58.6, 3. Силвия Дънекова-Лалова (Нови пазар) – 13:03.9

Юноши под 20 години – 4 км: 1. Атила Расим (Шумен) – 11:35.4, 2. Преслав Иванов (Евър Варна) – 11:50.8, 3. Павел Ярославов (Олимп 97 Силистра) – 12:30.8

Девойки под 20 години – 3 км: 1. Антония Начева (Етър Академик Велико Търново) – 9:50.4, 2. Христина Тодорова (Евър Варна) – 10:01.1, 3. Емилия Семерджиева (Тангра Варна) – 10:10.6

Юноши под 18 години – 3 км: 1. Иван Зотев (Евър Варна) – 8:15.6, 2. Айтунч Алиев (Лудогорец Разград) – 8:21.6, 3. Борис Генчев (Лудогорец Разград) – 8:31.0

Девойки под 18 години – 2 км: 1. Александра Николова (Олимп 97 Силистра) 6:42.5, 2. Силвена Великова (Нови пазар) – 6:57.9, 3. Христина Йовчева (Шумен) – 6:58.1

Момчета под 16 години – 2 км: 1. Христо Христов (Тангра Варна) – 5:38.8, 2. Марин Манолов (Малко Търново 2004) – 5:59.2, 3. Радослав Минчев (Шумен) – 6:05.1

Момичета под 16 години – 1 км: 1. Елица Костадинова (Добруджа Добрич) – 2:48.8, 3. Мирела Цингова (Евър Варна) – 2:51.1, 3. Илона Цингова (Евър Варна) – 3:02.3