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Божидар Божанов: Управляващите лъжат системно и арогантно

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Управляващите лъжат системно и арогантно за обсъжданата възможност за пренасочване на средства от втория пенсионен стълб към първия. Това коментира в “Панорама” Божидар Божанов от „Демократична България“.

На въпрос защо опозицията отделя толкова внимание на идея, която в крайна сметка не е реализирана, Божанов посочи два основни проблема.

„Първият е, че това, както беше подготвяно, беше опит да се, образно казано, сложат пари върху пенсиите на 5 милиона души. Вторият проблем е, че управляващите лъжат. И то лъжат системно и арогантно. Ден след ден излизат техни говорители и отричат очевидното и се налага опозицията да изнася документи, да показва каква всъщност е била истината. Не можеше ли просто да кажат, да, обсъждахме го това нещо, обаче взехме друго решение. Ако бяха направили така, щеше да бъде много по-чисто. Но те решиха да лъжат“, каза той.

Божанов посочи, че писмото от 2 ноември до Европейската комисия е важна индикация, че идеята е била сериозно обмисляна.

„И между другото, това е индикация за това, че ако не бяхме излезли ние, ако не бяхме направили това предупреждение, това писмо от 2 ноември, един ден преди ние да излезем и да предупредим, може би ще се реализира. И тук тясно партийният интерес би бил ние да изчакаме те да го внесат в парламента и тогава те да инкасират негативите. Само че тогава може би вече е късно, защото те ще са се инвестирали в това. За нас важното беше националният интерес и това да не се правят такива груби грешки, каквото това е“, заяви Божанов.

По думите му продължилата комуникация с Европейската комисия на 2 ноември дава основание да се направи извод, че това е било сериозно обмисляно.

„Ами, щом на 2 ноември. Това не е някъде през септември, октомври, бюджетната процедура си тече. Правителството продължава да настоява пред Европейската комисия, че предлага тази мярка. Аз мисля, че с висока степен на вероятност, има и вероятности в математиката, можем да кажем, че то е било много-много сериозно обмислено. Така или иначе, добре е, че то беше спряно“, посочи той.

Той коментира и докладът на Сметната палата. По думите му той е бил разширен по предложение на опозицията в бюджетната комисия, така че да обхване повече проекти и целия разглеждан период.

„Между другото, този доклад на Сметната палата, той е в този вид с благодарение на опозицията. Защото ние предложихме в бюджетна комисия той да бъде разширен като обхват, да обхване всички видове проекти, целият период, а не както беше предложен. Така че ние също имаме интерес всичко това нещо да бъде поправено“, каза той.

По думите му кабинетът „Донев“ е внесъл бюджет с прогноза за дефицит от 6,8%, но впоследствие парламентът е приел бюджет с дефицит от 2%, колкото е бил и отчетеният резултат в края на годината.

Божанов определи заложеното в настоящия проект на бюджет ограничаване на дефицита като недостатъчно амбициозно. Според него е възможно да се постигне по-добър резултат от посочените 4,2% или 4,3% на начислена основа.

„Така че ако същите екселски таблици в момента изчисляват какви са разходите и какви са приходите, ясно, че не могат да намалят повече дефицит, обаче реално дефицитът може да бъде намален и това, че те го намаляват само до 4,2% или 4,3% на начислена основа, както се смята в Европа, това е много неамбициозно, много малко и за съжаление показва, че свличането продължава и те не показват воля да го спрат“, заяви съпредседателят на „Да, България“.

Божанов заяви още, че на този бюджет може ида има и алтернатива. По думите му такава има и тя е свързана с по-сериозно ограничаване на дефицита и постигане на ниво под 3%.

„Има, разбира се. Тя е във първо, не просто стремежа след няколко години, е в това да има под 3% дефицит. И знаете ли, защо дефицитът е важен? Това не е едно число, което просто ние сме се хванали за него. Пише го в Маастрихтските критерии и в Закона за публичните финанси. Бюджетният дефицит означава дългове. Дълговете означават, че после някой ще ги връща, но означава и повишаване на инфлацията. Защото всички тия пари, които държавата ги няма, тя ги взима от някъде, взима ги отвън и ги излива в икономиката. Това естествено стимулира инфлацията. И затова, ако не намалим дефицита драстично, инфлацията ще продължи да расте“, обясни Божанов.

Той призна, че има и международни фактори, които влияят върху инфлацията, но според него действията на правителството по отношение на компенсациите не дават достатъчен резултат. Другият съществен фактор е бюджетният дефицит, който трябва да бъде намален значително повече.

Божанов коментира и темата за президентските избори и това кой и какво е загубило.

„Загуби Андрей Гюров, но не, за съжаление, по чистите правила на едни демократични избори. Видяхме много масирана кампания за разделение и плашене на българските граждани. От лагера на госпожа Йотова, за съжаление, и на „Прогресивна България“. Особено в последната една седмица имаше плашене с война, плашене с пращане на българи на фронта, плашене с глупки, с какви ли не глупости, които самите и Радев, и Йотова в миналото са опровергавали“, заяви Божанов.

Вижте във видеото целия разговор с Божидар Божанов.

#проектобюджет 2027 #„Демократична България“ #Божидар Божанов

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