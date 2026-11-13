БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо Евровизия бнт деца
BG
 
0
BG
Начало Новини Свят Спорт Евровизия бнт деца Времето Бизнес След новините БНТ Проверено Чуй новините Подкаст
Начало Новини Свят Спорт Евровизия бнт деца Времето Бизнес След новините БНТ Проверено Чуй новините Подкаст
У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Още
начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето Бизнес След новините БНТ Проверено У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Още Чуй новините Подкаст

ИЗВЕСТИЯ

Моите новини

ЗАПАЗЕНИ

Йоана Илиева и Вероника Василева с шанс за медали на Световната купа в Кайро

bnt avatar logo от БНТ
A+ A-
Чете се за: 01:42 мин.
Спорт
Запази

Двете ще спорят за отличията на сабя.

девето йоана илиева световното фехтовка хонконг
Слушай новината

Вероника Василева и Йоана Илиева ще спорят в събота за медалите на Световната купа по фехтовка на сабя за жени в Кайро (Египет).

Днес беше предварителният кръг от състезанието, в който 164 сабльорки от 30 държави се бориха за място сред най-добрите 64 и за участие във втория ден на надпреварата. Сред тях бяха три българки Емма Нейкова (Свечников), Вероника Василева (Свечников) и Мариела Георгиева (Пловдив БГ). Йоана Илиева (Свечников) стартира участието си в събота по право, тъй като е номер 2 в световната ранглиста.

Василева излезе от групите с два успяха и четири загуби. В предварителните елиминации тя победи в първата си среща Ангелика Ватор от Полша с 15:10, а след това отстрани и Уей Дзяи от Китай с 15:11. Така Василева се класира за втория ден на надпреварата.

Нейкова постигна в групите баланс 3-3. В предварителните елиминации победи в първия двубой Сюе Ли от Китай с 15:7, но след това отстъпи пред Арачели Наваро от Испания с 6:15 и зае 84-а позиция.

Мариела Георгиева записа в групите една победа и пет загуби и завърши надпреварата на 152-о място.

Утре на пътеките в Кайро ще излязат мъжете за индивидуалната надпревара. България ще бъде представена от Николай-Томас Георгиев, Калоян Пешев, Димитър Райкин, Тодор Стойчев и Радослав Воденов.

#Вероника Василева #Световна купа по фехтовка в Кайро #Йоана Илиева

Последвайте ни

Гледайте НА ЖИВО спорт безплатно на:

ТОП 24

Последно сбогом: С военни почести се прощаваме с големия български скулптор Вежди Рашидов
1
Последно сбогом: С военни почести се прощаваме с големия български...
Още една жертва на катастрофата на АМ „Тракия“ – почина пациент в болницата в Сливен
2
Още една жертва на катастрофата на АМ „Тракия“ –...
БНТ 3 излъчва стартовете от Западно-европейската лига по прескачане на препятствия
3
БНТ 3 излъчва стартовете от Западно-европейската лига по прескачане...
Румен Радев от Дъблин: Проблемите на българите в Северна Македония се задълбочават
4
Румен Радев от Дъблин: Проблемите на българите в Северна Македония...
Гълъб Донев: Отговорността към живота, здравето и сигурността на хората е водещ принцип във всяко управленско решение
5
Гълъб Донев: Отговорността към живота, здравето и сигурността на...
Наталия Ефремова: До броени дни ще изплатим помощта от 8000 евро на семействата на загиналите на АМ „Тракия“
6
Наталия Ефремова: До броени дни ще изплатим помощта от 8000 евро на...

Най-четени

Изплащането на коледните добавки за най-бедните пенсионери започва в края на ноември
1
Изплащането на коледните добавки за най-бедните пенсионери започва...
Премиерът Румен Радев за тежките катастрофи край Зимница: 11 загинали и 48 ранени
2
Премиерът Румен Радев за тежките катастрофи край Зимница: 11...
Минималната пенсия става 374,62 евро от 1 юли, предвижда проектобюджетът на ДОО
3
Минималната пенсия става 374,62 евро от 1 юли, предвижда...
11 станаха жертвите при тежкото произшествие край Зимница, утре е ден на траур
4
11 станаха жертвите при тежкото произшествие край Зимница, утре е...
Божидар Божанов: Управляващите лъжат системно и арогантно
5
Божидар Божанов: Управляващите лъжат системно и арогантно
Почина основателят на КТ "Подкрепа" Константин Тренчев
6
Почина основателят на КТ "Подкрепа" Константин Тренчев

Още от: Други спортове

Спортни новини 12.11.2026 г., 20:50 ч.
Спортни новини 12.11.2026 г., 20:50 ч.
Никола Цолов ще бъде резервен пилот на двата отбора на Ред Бул във Формула 1 през 2027 година Никола Цолов ще бъде резервен пилот на двата отбора на Ред Бул във Формула 1 през 2027 година
Чете се за: 02:42 мин.
Джордж Ръсел основа собствена академия за картинг Джордж Ръсел основа собствена академия за картинг
Чете се за: 02:35 мин.
Ая Краева завърши на десето място в турнира по брейк на Младежките олимпийски игри в Дакар Ая Краева завърши на десето място в турнира по брейк на Младежките олимпийски игри в Дакар
Чете се за: 01:52 мин.
БНТ 3 ще излъчи слалома в Леви БНТ 3 ще излъчи слалома в Леви
Чете се за: 00:27 мин.
Щутгарт приема световния елит в конния спорт в годината, в която чества 40-годишнината на турнира Щутгарт приема световния елит в конния спорт в годината, в която чества 40-годишнината на турнира
Чете се за: 01:35 мин.

Водещи новини

Сблъсък между тир и автобус - основната версия за началото на трагедията на АМ "Тракия"
Сблъсък между тир и автобус - основната версия за началото на...
Чете се за: 05:07 мин.
У нас
Без домашна ракия в магазини, ресторанти или фризьорски салони Без домашна ракия в магазини, ресторанти или фризьорски салони
Чете се за: 03:27 мин.
У нас
Искани ли са пари за престой на паркинг за коли и камиони от катастрофата на АМ "Тракия"? Искани ли са пари за престой на паркинг за коли и камиони от катастрофата на АМ "Тракия"?
Чете се за: 03:25 мин.
У нас
Какви ще са компенсациите за бизнеса и домакинствата след високите сметки за ток? Какви ще са компенсациите за бизнеса и домакинствата след високите сметки за ток?
Чете се за: 05:00 мин.
У нас
След рекордната глоба: Търговските вериги заявиха, че има...
Чете се за: 06:57 мин.
У нас
Премиерът Радев: Европа трябва да бъде на масата за преговори за...
Чете се за: 02:17 мин.
По света
Путин: Ако след постигането на мир бъдат разположени военни на...
Чете се за: 03:17 мин.
По света
Никол Кидман ще получи във Франция почетна награда „Сезар“
Чете се за: 02:35 мин.
Още
Product image
Новини Чуй новините Спорт На живо
Абонирай ме за най-важните новини?
ДА НЕ