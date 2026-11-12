След рекордната глоба: Търговските вериги заявиха, че има целенасочена атака срещу тях

Високо напрежение между търговските вериги и държавата - "Кауфланд" ще обжалва наложената от Комисията за защита на конкуренцията солена глоба от почти 76 млн. евро за нелоялни търговски практики към българските производители и доставчици. От компанията предупреждават, че обмислят оттегляне на инвестициите си у нас.

А министърът на икономиката Александър Пулев отговори така: "дори да има отлив, този вакуум бързо ще бъде запълнен".

Първи официален отговор на глобената търговска верига, след като КЗК им наложи санкция от близо 76 милиона евро. Според регулатора компанията е прилагала нелоялни практики спрямо доставчиците си. От веригата отхвърлят обвиненията, твърдят, че общата добавена стойност, която генерират за държавата, е почти 14 милиарда евро и се готвят за съдебна битка.

Михаил Петров, изпълнителен директор на "Кауфланд България": "И ако "Кауфланд" тръгне по бобслея надолу, тогава фалитът на КТБ ще им се стори като пролетен бриз. "Кауфланд" има много кредити, много доставчици, има 8800 служители и спрете да се упражнявате върху него. Нямам търпение да отидем в съда и да направим акта на КЗК на пух и прах."

Пълната позиция, разпратена от "Кауфланд" до медиите, може да прочетете ТУК

Желю Бойчев, член на Комисия за защита на конкуренцията: "Всяка година "Кауфланд" изпраща към всички свои доставчици предложение за подобрение, иначе по друг начин казано, за намаляване на цената. В момента, в който се постигне такъв тип съгласие, искам да кажа, че това се връща със задна дата от началото на годината."

Позиция на Комисията за защита на конкуренцията по повод на изявленията на изпълнителния директор на "Кауфланд" прочетете ТУК

Предупрежденията на директора на търговската верига за възможен отлив на инвестиции предизвикаха остър отговор от министъра на икономиката. Александър Пулев определи тона му като арогантен и заяви, че правителството няма да отстъпи пред подобни предупреждения.

Александър Пулев, министър на икономиката: "Ние не сме война с търговските вериги, ние сме във война с нелоялните търговски практики. Пазарът за бързооборотни стоки е доста доходоносен, доста ликвиден, дори и да има отлив в пазарната позиция на една верига този вакуум ще бъде запълнен буквално в рамките на няколко седмици от техни конкуренти. Нека този господин преди да заплашва българската държава да отвори статистиката и да погледне, че буквално последните данни за тази година показват, 100% ръст в преките чуждестранните инвестиции в страната, така че аз съм спокоен нямам причина за някакви притеснение от този тип арогантност."

От бизнеса не оспорват необходимостта от контрол, но поставят въпроса за предвидимостта на правилата и размера на санкциите.

Николай Вълканов, изп. директор на Сдружение за модерна търговия: "Никой не говори и не става въпрос за това, че не трябва да има правила и че не трябва да има контрол. Въпросът е дали вървим по пътя на принципите на правовата държава или измисляме някакви специални правила тук при нас, които са обвързани с огромни, невъзможни и непосилни санкции, където няма никъде в ЕС за подобни нарушения."

След изявлението на изпълнителният директор на търговската верига, от КЗК излязоха с позиция, в която се посочва, че това не е първата санкция срещу компанията. Междувременно от регулатора съобщиха, че е образувано производство и срещу още една търговска верига, но все още не посочват коя е тя.

По темата работиха Алекс Христов, Иво Никодимов

Позиция по темата публикуваха във Фейсбук и от "Прогресивна България".

"Колкото и да си голям, не си над закона. Когато прави аналогия с КТБ, мениджърът на Кауфланд бърка закона с беззаконието. Никой не е по-силен от държавата, когато тя прилага закона, за да защити правата на своите граждани. Подобни декларации само потвърждават правотата на контролните органи. Вместо аргументи, чуваме заплахи", написаха от партията.

Сериозна загриженост от публичните изявления на ръководството на "Кауфланд България" изразиха в позиция и от КНСБ.

"Всяка компания има право да защитава интересите си по съдебен ред. Същевременно КНСБ счита за недопустимо работните места и съдбата на работещите да бъдат използвани като аргумент за оказване на натиск върху държавните институции във връзка с упражняването на законовите им правомощия", посочват от синдикалната организация.

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