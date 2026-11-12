БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо Евровизия бнт деца
BG
 
6
BG
Начало Новини Свят Спорт Евровизия бнт деца Времето Бизнес След новините БНТ Проверено Чуй новините Подкаст
Начало Новини Свят Спорт Евровизия бнт деца Времето Бизнес След новините БНТ Проверено Чуй новините Подкаст
У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Още
начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето Бизнес След новините БНТ Проверено У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Още Чуй новините Подкаст

ИЗВЕСТИЯ

Моите новини
Държавата ще доплаща на бизнеса по-скъпия ток,...
Чете се за: 01:37 мин.
Метростанция "Цар Борис III" отново е отворена
Чете се за: 00:37 мин.
Откърти се част от конструкция на метростанция...
Чете се за: 00:40 мин.
Наталия Ефремова: До броени дни ще изплатим помощта от...
Чете се за: 17:22 мин.
Още една жертва на катастрофата на АМ...
Чете се за: 00:32 мин.
НСлС разследва тежката катастрофа на АМ...
Чете се за: 03:15 мин.

ЗАПАЗЕНИ

След рекордната глоба: Търговските вериги заявиха, че има целенасочена атака срещу тях

Алекс Христов от Алекс Христов
Всичко от автора
A+ A-
Чете се за: 05:47 мин.
У нас
Запази
рекордната глоба търговските вериги заявиха целенасочена атака тях
Слушай новината

Високо напрежение между търговските вериги и държавата - "Кауфланд" ще обжалва наложената от Комисията за защита на конкуренцията солена глоба от почти 76 млн. евро за нелоялни търговски практики към българските производители и доставчици. От компанията предупреждават, че обмислят оттегляне на инвестициите си у нас.

А министърът на икономиката Александър Пулев отговори така: "дори да има отлив, този вакуум бързо ще бъде запълнен".

Първи официален отговор на глобената търговска верига, след като КЗК им наложи санкция от близо 76 милиона евро. Според регулатора компанията е прилагала нелоялни практики спрямо доставчиците си. От веригата отхвърлят обвиненията, твърдят, че общата добавена стойност, която генерират за държавата, е почти 14 милиарда евро и се готвят за съдебна битка.

Михаил Петров, изпълнителен директор на "Кауфланд България": "И ако "Кауфланд" тръгне по бобслея надолу, тогава фалитът на КТБ ще им се стори като пролетен бриз. "Кауфланд" има много кредити, много доставчици, има 8800 служители и спрете да се упражнявате върху него. Нямам търпение да отидем в съда и да направим акта на КЗК на пух и прах."

Пълната позиция, разпратена от "Кауфланд" до медиите, може да прочетете ТУК

Желю Бойчев, член на Комисия за защита на конкуренцията: "Всяка година "Кауфланд" изпраща към всички свои доставчици предложение за подобрение, иначе по друг начин казано, за намаляване на цената. В момента, в който се постигне такъв тип съгласие, искам да кажа, че това се връща със задна дата от началото на годината."

Позиция на Комисията за защита на конкуренцията по повод на изявленията на изпълнителния директор на "Кауфланд" прочетете ТУК

Предупрежденията на директора на търговската верига за възможен отлив на инвестиции предизвикаха остър отговор от министъра на икономиката. Александър Пулев определи тона му като арогантен и заяви, че правителството няма да отстъпи пред подобни предупреждения.

Александър Пулев, министър на икономиката: "Ние не сме война с търговските вериги, ние сме във война с нелоялните търговски практики. Пазарът за бързооборотни стоки е доста доходоносен, доста ликвиден, дори и да има отлив в пазарната позиция на една верига този вакуум ще бъде запълнен буквално в рамките на няколко седмици от техни конкуренти. Нека този господин преди да заплашва българската държава да отвори статистиката и да погледне, че буквално последните данни за тази година показват, 100% ръст в преките чуждестранните инвестиции в страната, така че аз съм спокоен нямам причина за някакви притеснение от този тип арогантност."

От бизнеса не оспорват необходимостта от контрол, но поставят въпроса за предвидимостта на правилата и размера на санкциите.

Николай Вълканов, изп. директор на Сдружение за модерна търговия: "Никой не говори и не става въпрос за това, че не трябва да има правила и че не трябва да има контрол. Въпросът е дали вървим по пътя на принципите на правовата държава или измисляме някакви специални правила тук при нас, които са обвързани с огромни, невъзможни и непосилни санкции, където няма никъде в ЕС за подобни нарушения."

След изявлението на изпълнителният директор на търговската верига, от КЗК излязоха с позиция, в която се посочва, че това не е първата санкция срещу компанията. Междувременно от регулатора съобщиха, че е образувано производство и срещу още една търговска верига, но все още не посочват коя е тя.

По темата работиха Алекс Христов, Иво Никодимов

Позиция по темата публикуваха във Фейсбук и от "Прогресивна България".

"Колкото и да си голям, не си над закона. Когато прави аналогия с КТБ, мениджърът на Кауфланд бърка закона с беззаконието. Никой не е по-силен от държавата, когато тя прилага закона, за да защити правата на своите граждани. Подобни декларации само потвърждават правотата на контролните органи. Вместо аргументи, чуваме заплахи", написаха от партията.

Сериозна загриженост от публичните изявления на ръководството на "Кауфланд България" изразиха в позиция и от КНСБ.

"Всяка компания има право да защитава интересите си по съдебен ред. Същевременно КНСБ счита за недопустимо работните места и съдбата на работещите да бъдат използвани като аргумент за оказване на натиск върху държавните институции във връзка с упражняването на законовите им правомощия", посочват от синдикалната организация.

Пълния текст четете ТУК

#спор #глоба #търговски вериги #КЗК #новини в Метрото

Последвайте ни

ТОП 24

Последно сбогом: С военни почести се прощаваме с големия български скулптор Вежди Рашидов
1
Последно сбогом: С военни почести се прощаваме с големия български...
Още една жертва на катастрофата на АМ „Тракия“ – почина пациент в болницата в Сливен
2
Още една жертва на катастрофата на АМ „Тракия“ –...
БНТ 3 излъчва стартовете от Западно-европейската лига по прескачане на препятствия
3
БНТ 3 излъчва стартовете от Западно-европейската лига по прескачане...
Втори задържан във връзка с убийството на бизнесмена Илиян Филипов
4
Втори задържан във връзка с убийството на бизнесмена Илиян Филипов
След трагедията на АМ „Тракия“: Сигнали от пострадали, че им искат пари, за да приберат колите си
5
След трагедията на АМ „Тракия“: Сигнали от пострадали,...
Румен Радев от Дъблин: Проблемите на българите в Северна Македония се задълбочават
6
Румен Радев от Дъблин: Проблемите на българите в Северна Македония...

Най-четени

Изплащането на коледните добавки за най-бедните пенсионери започва в края на ноември
1
Изплащането на коледните добавки за най-бедните пенсионери започва...
Премиерът Румен Радев за тежките катастрофи край Зимница: 11 загинали и 48 ранени
2
Премиерът Румен Радев за тежките катастрофи край Зимница: 11...
Минималната пенсия става 374,62 евро от 1 юли, предвижда проектобюджетът на ДОО
3
Минималната пенсия става 374,62 евро от 1 юли, предвижда...
11 станаха жертвите при тежкото произшествие край Зимница, утре е ден на траур
4
11 станаха жертвите при тежкото произшествие край Зимница, утре е...
Божидар Божанов: Управляващите лъжат системно и арогантно
5
Божидар Божанов: Управляващите лъжат системно и арогантно
Почина основателят на КТ "Подкрепа" Константин Тренчев
6
Почина основателят на КТ "Подкрепа" Константин Тренчев

Още от: Бизнес

Без достатъчно субсидии и в трудни условия, тютюнопроизводителите у нас стават все по-малко
Без достатъчно субсидии и в трудни условия, тютюнопроизводителите у нас стават все по-малко
Държавата ще доплаща на бизнеса по-скъпия ток, компенсации ще има и за битовите потребители на природен газ Държавата ще доплаща на бизнеса по-скъпия ток, компенсации ще има и за битовите потребители на природен газ
Чете се за: 01:37 мин.
„Булгаргаз“ предлага увеличение с 14,38% на цената на природния газ през декември „Булгаргаз“ предлага увеличение с 14,38% на цената на природния газ през декември
Чете се за: 01:37 мин.
КЗК за наложените глоби: Спазваме закона; Веригите: България ще загуби инвестиции КЗК за наложените глоби: Спазваме закона; Веригите: България ще загуби инвестиции
Чете се за: 04:47 мин.
Цигарите в Гърция може да поскъпнат до 13 евро за пакет заради нови данъци в ЕС Цигарите в Гърция може да поскъпнат до 13 евро за пакет заради нови данъци в ЕС
Чете се за: 04:05 мин.
КЗК глоби „Кауфланд“ с почти 76 млн. евро за нелоялни търговски практики спрямо български производители КЗК глоби „Кауфланд“ с почти 76 млн. евро за нелоялни търговски практики спрямо български производители
36034
Чете се за: 02:00 мин.

Водещи новини

Сблъсък между тир и автобус - основната версия за началото на трагедията на АМ "Тракия"
Сблъсък между тир и автобус - основната версия за началото на...
Чете се за: 05:05 мин.
У нас
Държавата ще доплаща на бизнеса по-скъпия ток, компенсации ще има и за битовите потребители на природен газ Държавата ще доплаща на бизнеса по-скъпия ток, компенсации ще има и за битовите потребители на природен газ
Чете се за: 01:37 мин.
Икономика
Тежкото произшествие на АМ "Тракия": По какви версии работи следствието? Тежкото произшествие на АМ "Тракия": По какви версии работи следствието?
Чете се за: 02:47 мин.
У нас
След рекордната глоба: Търговските вериги заявиха, че има целенасочена атака срещу тях След рекордната глоба: Търговските вериги заявиха, че има целенасочена атака срещу тях
Чете се за: 05:47 мин.
У нас
"Ни напред, ни назад": Румънски тир заседна на улица в...
Чете се за: 01:02 мин.
У нас
Премиерът Радев: Европа трябва да бъде на масата за преговори за...
Чете се за: 02:17 мин.
По света
Ангел Янчев: Вторият пенсионен стълб е грабеж – ще предложим...
Чете се за: 01:45 мин.
У нас
Нов провал за старт на делото за „Театралната афера“ в...
Чете се за: 01:12 мин.
У нас
Product image
Новини Чуй новините Спорт На живо
Абонирай ме за най-важните новини?
ДА НЕ