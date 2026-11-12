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Борисов за спора между КЗК и търговските вериги: Не демонстрирайте силата си на гърба на производители, работници и потребители

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Нека правителството да не бърка управлението на държавата с война срещу бизнеса, коментира лидерът на ГЕРБ

борисов сигурността гражданите започва силна независима политически натиск полиция
Снимка: БТА/Архив
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Не демонстрирайте силата си на гърба на българските производители, работници и потребители, написа лидерът на ГЕРБ във Фейсбук за спора на търговската верига "Кауфланд" и КЗК.

Бойко Борисов, лидер на ГЕРБ: "Чакайте сега! Първо, да се разберем. България не е бащиния нито на правителството, нито на „Кауфланд“. Шефът на „Кауфланд“ да не плаши българите с катастрофи, по-големи от КТБ. Това е недопустимо! България е европейска държава, а не държава, на която някой може да поставя ултиматуми. Като работиш тук, спазваш българските закони. В Германия едва ли нивото на разговор бизнес – държава е такова?! А правителството какво прави? Управлява ли икономиката, или се занимава с показни акции? Защото бизнесът има нужда от правила, а не от политически спектакли. Какво ни предлага правителството – „Хоремаг“, „Нармаг“, „КООПмаг“, “СелКООП” за хората и „Кореком“ за управляващите?! Там ли се връщаме? И към двете страни – помислете за българските производители, за работниците и за потребителите! Не демонстрирайте силата си на техен гръб! Ние сме довели тези инвеститори, създали сме условия да работят и да отварят хиляди работни места. Но това не им дава право да говорят на държавата от позицията на силата. Накрая – правителството да не бърка управлението на държавата с война срещу бизнеса. А „Кауфланд“ да не бърка големия оборот с правото да заплашва!"

#цена на храните #Борисов #Кауфланд #КЗП

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