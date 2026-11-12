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Ивайло Мирчев: „Кауфланд“ не е над закона, независимо от икономическата си тежест

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Снимка: БТА/Архив
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Депутатът Ивайло Мирчев определи като арогантно и неприемливо изказването на изпълнителния директор на „Кауфланд България“, че евентуален фалит на компанията би направил фалита на КТБ да изглежда като „пролетен бриз“.

В публикация във Фейсбук Мирчев коментира и наложената от Комисията за защита на конкуренцията глоба от 76 млн. евро на търговската верига. Според него икономическата тежест на една компания не може да бъде използвана като защита срещу закона.

Той призова ръководството на „Кауфланд“ да отговори с аргументи и доказателства на обвиненията за неприемливи търговски практики, вместо да отправя предупреждения за катастрофални последици.

#Ивайло Мирчев #търговски вериги #КЗК

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