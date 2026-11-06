Почина основателят на КТ "Подкрепа" Константин Тренчев

След кратко боледуване е починал д-р Константин Тренчев – основател и почетен президент на Конфедерацията на труда „Подкрепа“. Тъжната вест съобщи във Фейсбук Димитър Манолов, настоящ президент на синдикалната организация.

„Има личности, чието име остава неразривно свързано с определена историческа епоха. За българското независимо синдикално движение и демократичните промени след 1989 г. това име е д-р Константин Тренчев. За членовете, лидерите и съмишлениците на КТ „Подкрепа“ той е много повече от основател. Името му е символ на смелостта да отстояваш принципите си, на силата да защитаваш хората на труда и на убеждението, че свободата и достойнството никога не трябва да бъдат предмет на компромис. Лекар по професия, общественик, дисидент по убеждение и лидер по призвание, д-р Тренчев е човекът, който през 1989 г. поставя началото на първия независим синдикат в България – „Подкрепа“. Във време, когато свободното сдружаване е невъзможно, а защитата на човешките и трудовите права е подчинена на държавната власт, той избира най-трудния път – да се противопостави на системата и да даде надежда, че свободният синдикализъм е възможен“, посочва Манолов.

Снимки: Димитър Манолов, Фейсбук

От КТ „Подкрепа“ посочват, че Тренчев е първият българин, избран за вицепрезидент на Европейската конфедерация на профсъюзите и на Международната конфедерация на свободните профсъюзи. През 2015 г. той се оттегля от ръководството на КТ „Подкрепа“ и е избран за почетен президент на конфедерацията.

Поклонението ще се състои на 9 ноември от 12.00 ч. в катедралния храм „Св. Неделя“ в София.