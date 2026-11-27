Лоши са условията за туризъм, съобщиха от Планинската спасителна служба на Българския Червен кръст.

В високите части на планините е облачно, мъгливо със слаб до умерен вятър. Видимостта е лоша, мокро и кално е, на места петна от сняг. Температурите са сравнително високи - между 1 и 5 градуса.

Няма регистрирани инциденти през изминалото денонощие, каза още от ПСС.

Според прогнозата за времето в планините ще бъде облачно, очакват се валежи от сняг, а под 1800 и 2000 метра – от дъжд. Ще духа умерен и силен вятър от запад-югозапад. Максималната температура на височина 1200 метра ще бъде около 10°, на 2000 метра – около 3°.