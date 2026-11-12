Никола Цолов ще бъде резервен пилот на двата отбора на Ред Бул във Формула 1 през 2027 година

Никола Цолов ще бъде резервен пилот едновременно на Ред Бул Рейсинг и Рейсинг Булс за сезон 2027 във Формула 1.

По-рано днес стана ясно, че за следващия сезон Рейсинг Булс запазва настоящите си двама пилоти — Лиъм Лоусън и Арвид Линдблад.Това решение сложи край на спекулациите за дебют на българина като редовен състезател през следващата кампания, като вместо това той получи ролята на резервен пилот за Рейсинг Булс и основния тим на Ред Бул.

Българинът получава следващата най-добра възможност като тестов пилот и резерва на четирикратния шампион Макс Верстапен, Исак Хаджар, Арвид Линдблад и Лиъм Лоусън.

19-годишният Цолов се присъедини към програмата на Ред Бул през 2025 година и не спира да се утвърждава като един от най-перспективните млади пилоти.

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Българинът направи силен дебют във Формула 2, а преди това завърши на второ място във Формула 3 през 2025 година. Сега той заема втората позиция в генералното класиране преди последните два кръга преди края на шампионата – в Катар и Абу Даби.

Цолов има шест победи през сезона – четири в основните състезания и две в спринтовете. Освен това той държи постижението за три поредни победи – нещо, което никой друг пилот в историята на Формула 2 не е успявал да постигне.

В новата си роля Никола Цолов ще премине през обширна програма за развитие. Тя ще включва работа на симулатор, дейности по усъвършенстване на автомобила и ценен опит на пистата.

Българинът ще получи възможности за участие в свободни тренировки, тестове със стари болиди (TPC), специално организирани изпитания и тестове на гуми.

Целта на програмата е Цолов да натрупа необходимия опит и да бъде максимално подготвен за евентуално участие във Формула 1 на най-високо ниво.