Откриха библиотека в детско болнично отделение в Русе в памет на 11-годишния Венци, който загуби живота си при трагичен инцидент с мълния на един от футболните терени в града. Зад каузата застана семейството на момчето.

Заради кашлица, от три дни 4-годишният Дениз е в детското отделение на болница „Канев“ в Русе. Той и неговата баба са първите читатели в новооткритата библиотека в занималня „Усмивка за Венци“. Над 500 книжки в памет на Венци, успяват да съберат неговите родители в края на август. Три години след инцидента семейството му прави дарение на най-малките пациенти с надежда, че ще ги усмихнат в труден момент.

Нова Вутова, майка на Венци: „Много ви е важно да благодаря на хората, които на 30 август дойдоха на стадиона и дариха книжки за тази кауза. Всяка една от книжките съм ги разгледала по-отделно. Отворила съм книжките и съм прочела в повечето от тях. Наистина имаше послания - послания към нашето семейство, послания към останалите деца, които ще отворят тази книжка. Искам да благодаря на доцент Солкова и на екипа на болница "Канев" за това, че приветстваха нашата идея. Затова че занималнята носи името на сина ни. И наистина се надявам, че всички майки, които са тук, доцент Солкова в отделението, ще излизат оттук усмихнати и с благодарност към вас, защото знам, че за повечето от тях вие сте спасението.“

Красимир Маринов, баща на Венци: „Имахме много идеи и решихме да вземем детски книжки, защото Венци също много обича да чете книжки. Решихме, че в болничното заведение децата имат нужда от разнообразие, хора от цяла България се обаждаха, пращаха книжки с колети, с писма. На стадиона събраха изключително много книги. Искаме всяко дете да се усмихва, да може да сбъдва своите мечти, да сбъдва и мечтите на Венци, които не можаха да се осъществят.“

Лекарите подчертават, че подобни жестове са от изключително значение за децата в болнична среда, тъй като допринасят за емоционалния им комфорт и им помагат по-леко да преминават през периода на лечение.

доц. д-р Ева Цонкова, началник на отделение Педиатрия към УМБАЛ „Канев“ в Русе: „Първо поклон пред родителите, че намериха сили, намериха начин да запазят светла паметта на детето чрез един такъв благотворителен жест към децата в отделение „Педиатрия“. Да, ние се грижим за здравето, но с вашето дарение ще се погрижим и за тяхното образование и възпитание. Това е едно помещение, в което деца, които вече са на оздравяване, които не са опасни за останалите, могат да се събират под наблюдение на болничния психолог и да имат занимание в подходящи часове. От този момент занималнята ще носи името на Венци, което със сигурност ще пази неговата памет, докато тази занималня функционира.“

Останалите книжки, дарени в памет на Венци, ще носят радост и на децата от детската градина, в която самият той е направил първите си крачки към света на приказките.