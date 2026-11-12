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Криминално
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Откърти се част от конструкция на метростанция...
12:33, 12.11.2026 (обновена)
Чете се за: 00:35 мин.
Наталия Ефремова: До броени дни ще изплатим помощта от...
09:49, 12.11.2026
Чете се за: 17:22 мин.
Още една жертва на катастрофата на АМ...
08:38, 12.11.2026
Чете се за: 00:32 мин.
НСлС разследва тежката катастрофа на АМ...
08:03, 12.11.2026
Чете се за: 03:15 мин.
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Спортни новини 12.11.2026 г., 12:25 ч.
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12:25, 12.11.2026
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12:23, 12.11.2026
Промените в Закона за личната помощ: Спор в парламента за парите на...
12:22, 12.11.2026
Зеленски очаква резултат от преговорите, докато американските...
12:13, 12.11.2026
Парламентът гласува пакета от данъчни закони: Напрежение между...
12:03, 12.11.2026
Още един човек е в тежко състояние след катастрофата на АМ...
12:01, 12.11.2026
Разследват няколко версии за катастрофата на АМ...
11:50, 12.11.2026
БНТ 3 представя Радослав Янков в поредицата "Спортните таланти...
11:49, 12.11.2026
Гълъб Донев: Отговорността към живота, здравето и сигурността на...
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#спортни новини
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Безплатно освобождават автомобилите и товарите от базата в село Веселиново след тежката катастрофа на АМ „Тракия“
11:41, 12.11.2026 (обновена)
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Близо 500 кг марихуана откриха в камион с колбаси и чушки на ГКПП „Кулата“
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