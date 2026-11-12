Пилотът на Мерцедес от Формула 1 Джордж Ръсел основа собствена академия за картинг в партньорство с пистата "Силвърстоун", за да направи моторните спортове по-достъпни и да помогне за откриването на нови млади звезди.

Академия GR63 (б.а. името идва от инициалите на Ръсел и състезателния му номер) ще започне работа през декември и ще включва четири етапа на развитие за пилотите. Всички желаещи състезатели от Обединеното кралство и останалите страни от Британската общност ще могат да вземат участие в първата фаза през декември, от която само 80 младежи ще бъдат избрани да продължат напред.

Във втория етап на 31 януари 2027-а ще бъдат определени 25 участници за следващата фаза от март до ноември 2027 година, която ще се състои от осем кръга на трасето "Силвърстоун". Шампионатът ще осигурява средства за подготовката на всеки пилот, като най-добрите петима ще вземат участие във финалния четвърти етап, чийто победител ще бъде спонсориран през 2028 година.

"Всичко за мен започна в картинга. Той ме научи на всичко, на което разчитам в кариерата си. Знам колко е трудно за талантливите млади пилоти да получат първата си възможност, особено когато бюджетът не достига. С картинг академия GR63 искам да помогна да бъдат открити тези скрити таланти и да им дадем подкрепата, от която се нуждаят, за да достигнат потенциала си. Много съм благодарен на "Силвърстоун" и на Клуба на британските състезателни пилоти, че помогнаха да се случи това", заяви Джордж Ръсел, цитиран от специализираното издание Motorsport.com.

Британецът, който се състезава във Формула 1 от 2019 година, започна кариерата си точно в картинга, където стана шампион на страната си, преди да премине към Формула 4 през 2014-а, когато е на 16. Към момента той е трети в класирането на най-популярния моторен спорт с 262 точки, на 128 зад съотборника си в Мерцедес Кими Антонели (Италия), който вече осигури шампионската си титла.